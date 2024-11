Jessica Cediel apareció llorando en redes sociales

Jessica se mostró su lado vulnerable y su frustración.

La reconocida presentadora colombiana, Jessica Cediel, sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que se muestra afectada y llorando.

Pese a que Cediel se caracteriza por ser la que siempre ve el lado bueno de las cosas y está con actitud positiva, en esta ocasión, mostró su lado vulnerable y su frustración por una situación de la cual no dio muchos detalles.

“Siento tanta rabia hoy, tanta impotencia. Hace mucho no me mostraba así, pero también sé que al otro lado de la pantalla hay muchas personas que están igual, prueba tras prueba, que no termina uno de salir de una cuando ya llega la otra”, indicó Jessica.

Tiempo después, la modelo empleó el mismo canal para contar lo que había sucedido. Inicialmente, expresó que no tenía nada que ver con algo que le pasaba a ella sino que fue una situación que afectó a su papá, quien padece Parkinson y ha presentado distintos síntomas que cada vez se vuelven más constantes.

“Es muy duro, realmente a uno no lo preparan para un momento así”, explicó.

Cediel siempre se ha mostrado muy abierta y auténtica con su comunidad, queriendo conectar con las personas que la siguen por como es, por lo que el video tuvo muchas reacciones, unas apoyándola y otras diciendo que solo quería llamar la atención.