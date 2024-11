Mujer no pudo viajar porque su hijo le rayó el pasaporte

La madre documentó en redes sociales la sorpresa que tuvo al ver la modificación de su documento.

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que una mujer relató cómo gracias a la creatividad de su hijo no pudo realizar un viaje que tenía programado. Y es que el menor decidió expresarle su amor a través de su pasaporte. Desde el aeropuerto, la madre contó la sorpresa que se llevó al momento de presentar su pasaporte.

“Señores, estoy aquí en el aeropuerto y no me dejaron abordar porque a mi hijo se le ocurrió ponerme en todas las páginas del pasaporte, que me ama, que vuelva pronto, que me extraña. Ahora yo no sé si sentirme feliz por el detalle que me hizo mi hijo o si enojarme porque no me dejaron pasar. Perdí mi tiempo, perdí mi vuelo, perdí mi dinero, pero mi hijo me ama", afirmó la mujer.

El video rápidamente se volvió viral y algunos usuarios manifestaron que debía sentirse feliz por la demostración de afecto del menor, mientras que otros aseguraron que debía reprenderlo, “viajar tiene arreglo, que un hijo lo ame a uno no tiene precio”,”el viaje y el pasaporte tienen valor si, pero el amor de un hijo no tiene precio ese amor no se como para con ninguno”,”Mi perro jamás me haría eso. Punto para mi perro”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.