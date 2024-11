A colombiano le negaron la visa de EEUU tres veces por responder esto; enfureció

El joven relató en sus redes sociales el dolor de cabeza que ha padecido al solicitar este documento de entrada al país norteamericano.



Sebastián Ramos, ciudadano colombiano quien desea ingresar a Estados Unidos, ha solicitado la visa en tres ocasiones y el resultado ha sido el mismo, se la han negado. El joven decepcionado y furioso decidió compartir su testimonio en TikTok.

En el video muestra el documento que le entregaron tras negarle la visa, “su visa ha sido negada y te entregan esta hojita de mierda, de verdad no sé qué hacer para que le entreguen la visa a uno, si vivir en la Luna, si encontrar la cura contra el cáncer, o el santo Grial”, expresó el joven.

“Hay un párrafo en el que dice que usted no pudo demostrar que las actividades que pretendía desarrollar en Estados Unidos, coinciden con el tipo de visa que usted solicitó. Y es cuando yo digo, ¿tú crees que con dos preguntas yo voy a poder argumentar que yo no me quiero quedar en tu país”, comentó evidentemente molesto y triste.

Algunos de sus seguidores lo apoyaron en su fundamento, mientras que otros le critican que no supo responder, “Creo que el error es no saber vender. Tienes el perfil para que te la den pero las respuestas no deben ser secas”, “lo que da rabia es que toca pagar una cantidad de plata para que le nieguen la visa”, “respondió normal señores, respondió bien, ellos no toman la decisión con dos preguntas entiendan eso, ellos ya tienen la decisión tomada cuando llegas ahí”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.