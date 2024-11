Extraño avistamiento: mujer asegura que vio un OVNI

Ella divisó un objeto que se desplazaba de manera pausada en el cielo.

La capital de Antioquia fue escenario de un curioso avistamiento que intrigó a sus habitantes y a los usuarios en redes sociales. Yrene Corrales, oriunda de Venezuela y residente en Medellín, contó haber presenciado la aparición de un misterioso artefacto volador cerca de su casa.

Sobre las 5:00 de la tarde, cuando se asomó por la ventana de su cocina, divisó un objeto que se desplazaba de manera pausada en el cielo y que, según su descripción, tenía un extraño ‘campo de energía’ alrededor.

Yrene afirmó que este fenómeno la sorprendió a tal punto que llamó a su esposo para intentar grabarlo y tomar fotografías.

“Estaba en la cocina haciendo mis quehaceres y de pronto, cuando me asomé en la ventana, lo vi. Inmediatamente llamé a mi esposo y por un rato estuvimos los dos intentando grabar y tomar fotos, porque nos pareció algo sorprendente”, relató la testigo.

Y añadió: “Siempre me asomo en la ventana a ver el cielo, esperando ver algo. En Medellín siempre se ven cosas raras”.

El extraño avistamiento originó varias hipótesis, en especial, teniendo en cuenta que la policía colombiana utiliza drones en la ciudad como parte de su estrategia de vigilancia. No obstante, Corrales está segura de que lo que observó no era un dron común. “Conozco la forma de los drones que utilizan acá, y no creo que lo que vimos haya sido un dron” señaló, excluyendo la posibilidad de que se tratara de un equipo de seguridad.

Sin duda, el avistamiento ha desatado la curiosidad de la comunidad y ha generado debate entre quienes creen en fenómenos inexplicables y quienes sugieren que podría ser una tecnología desconocida o un desacierto de interpretación.