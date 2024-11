Impactante confesión: Aida Victoria habló de lo que más le dolió de su ruptura con Westcol

La influencer rompió en llanto al compartir cómo atravesó uno de los momentos más oscuros de su vida y cómo, gracias a un proceso de aceptación personal, logró encontrar nuevamente la paz.

En medio de una entrevista en el podcast ‘Detrás del Silencio’ de la también creadora de contenido Mariam Obregón, Aida Victoria reveló que durante un tiempo se sintió completamente perdida, tanto como persona, como mujer y profesional.

"Me sentía perdida y no sabía cómo reencontrarme. Pero ahora, siento que volví a ser mi versión pro max, aunque diferente. Creo que cambió la aceptación, esa fue la clave. Yo me estaba dando mucho látigo y me sentía muy mal porque pensé mucho en cómo me había perdido como persona, en cómo me había perdido como mujer, como profesional y eso me hizo sentirme muy mal. Tenía encima una culpa que no sabía cómo me iba a quitar”, afirmó Merlano.

Uno de los momentos más conmovedores de la charla fue cuando Aida habló sobre el sentimiento de culpa que la aquejaba. "Me sentía muy mal, pensaba que me había perdido. Siento la culpa de haberme abandonado. Estaba muy perdida y lo que cambió fue entender que eso es parte de la vida. Me dije a mi misma ‘está bien perderse’ porque a veces necesitas perderte para encontrar otra cosa, está bien romperse, porque a veces necesitas agarrar esos pedazos y construir algo diferente. Está bien sentirse mal, para entonces valorar los momentos en los que te sientes bien”.

Finalmente, la influencer se refirió a su ruptura con Westcol “llegué un punto en que empecé a extrañarme a mí, dije ‘dejé de ser esto, permití estas cosas, como pude estar aquí’, y ese es el momento más duro. La tusa que te duele no por perder a una persona y no por perderte a ti”.

“Tengo un momento de mi vida en el que me vi sin brillo, opaca, siendo algo que no era, eso fue lo que más me dolió de la ruptura. Ese fue el momento de quiebre más duro. La pareja fue la persona que necesité para sanar lo que tenía que sanar y cuando empiezo a analizar mis errores y decisiones, hubo un juicio espantoso sobre mí y me sentía muy mal”.