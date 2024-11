Joven se las igenio para mandarle un mensaje a su exnovia luego de estar bloqueado

El hombre se las ingenio para expresar sus sentimientos.

Después de ser bloqueado en todos los canales de comunicación tradicionales, el joven argentino encontró en la plataforma de Mercado Pago una manera creativa de expresar sus sentimientos y dar cierre a una relación que, según sus palabras, lo había hecho tocar fondo.

Leer: Impactante confesión: Aida Victoria habló de lo que más le dolió de su ruptura con Westcol

El hombre realizó una transferencia bancaria de $1,99 con un particular mensaje, “me comunico con vos solo para decirte que me pasaron muchas cosas este mes, pero la más importante es que estoy yendo a terapia hace 3 semanas. Gracias por hacerme tocar fondo y darme cuenta que merezco ser feliz con alguien que me elija. Te lo cuento porque siempre quisiste que vaya a terapia".

Puede leer: Yina Calderón arremetió contra Ryan Castro y Blessd: "se les subió la fam

"También estoy entrenando y voy a empezar a comprarme mis cosas para mudarme. Espero que sigas bien con tu vida, evidentemente no tuvo que ser lo de nosotros, por más que era lo que más anhelaba", se lee en la captura de pantalla.

La imagen compartida en redes se hizo viral en redes sociales, mientras algunos usuarios aplaudieron su originalidad y sinceridad, otros lo calificaron de obsesivo, “creo que la terapia no estaría funcionando", "MERCADOPAGO arregla más parejas que la terapia", "tranquilamente podría ser yo a las 3 de la mañana", "Es su ex novia, el tipo está mal de la cabeza",son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.