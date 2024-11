¿Isabella Ladera y Kapo tuvieron un amorío? La venezolana se refirió a los rumores

La creadora se refirió sobre el supuesto amorío con el cantante en una entrevista.



Isabella Ladera se convirtió en el centro de atención en las redes sociales después de abordar públicamente la supuesta relación con el reconocido cantante Kapo Cabe y los rumores de que había sido la tercera en la relación.

Ladera decidió poner fin a los rumores y aclarar su posición. "La gente simplemente da lo que tiene, yo estoy tranquila de que Diosito no se queda con absolutamente nada, a Kapo le tengo un respeto y una admiración absoluta como artista. No inventen, vamos a darle energía a lo bonito y ya ¿Pa’ qué estar hablando?”.

Tras las declaraciones, el video en redes sociales se hizo viral y diferentes internautas opinaron al respecto, “Lo niega porque Kapo sí puso el chat que se borra", “Si Isabela me dice buenos días yo miro por la ventana porque estoy segura de que es de noche”, “Lo mismo dijo de beele y miren ahora “, “Con la misma cara de yo no le haría daño a una mujer JAJAAJAJAJ y la vocecita de yo no fui”, “La misma cara de cuando dijo yo no le haría daño a ninguna mujer”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.