'El Grinch Colombiano’ se atravesó en ciclorruta para no dejar transitar a los motociclistas

Busca educar sobre el respeto a las normas de tránsito.

El pasado jueves 14 de noviembre, un curioso video grabado en la ciclovía de la Avenida de la Rosita con Carrera 22, en Bucaramanga, se viralizó rápidamente en redes sociales. El protagonista de la grabación es Andrés Mantilla, creador de contenido y conocido en las plataformas digitales como "El Grinch de Colombia", quien decidió disfrazarse del popular personaje navideño para llamar la atención sobre la importancia de respetar la infraestructura destinada a los ciclistas.

En la grabación, Mantilla aparece acostado en la ciclorruta, bloqueando el paso a varios motociclistas que intentaban atravesar este espacio con la intención de evitar el tráfico. Con un tono firme y directo, el influencer expresa: “Esto se llama ciclorruta, no motorruta. Que se devuelvan porque no me voy a quitar, pasen por encima si quieren. No tengo ningún afán. Tenemos que hacer cultura vial, no hacer lo que se nos da la gana porque somos bumangueses, ¿listo? Si no les gusta la de los trancones, comprense un helicóptero”.

El mensaje de Mantilla fue bien recibido por muchos internautas, quienes aplaudieron su creatividad y su lucha por una mayor conciencia vial en Bucaramanga. El video no solo ha generado reacciones positivas, sino que también ha puesto de manifiesto una situación recurrente en la ciudad: la invasión de motocicletas a las ciclorrutas, un problema que afecta la seguridad de los ciclistas.

Este tipo de actitudes, que buscan educar sobre el respeto a las normas de tránsito, resaltan la importancia de crear una cultura vial más consciente, en la que los conductores respeten los espacios destinados para cada tipo de transporte.

Multa por no respetar la ciclorruta

Además de las buenas prácticas de respeto a la seguridad vial, Mantilla también hizo un llamado sobre las consecuencias legales de no respetar las normas. Conducir sobre zonas destinadas a los peatones o ciclistas, como las ciclorrutas, es considerado una infracción grave según el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Esta infracción, catalogada como D5, conlleva una multa equivalente a 30 SMDLV (Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes), lo que representa una sanción significativa.

En el caso de los motociclistas, además de la multa, el vehículo será inmovilizado hasta que se pague la multa correspondiente, lo que puede generar costos adicionales por los días que la moto permanezca en el patio de tránsito.

Con esta acción, Andrés Mantilla no solo ha puesto sobre la mesa una discusión sobre la cultura vial en Bucaramanga, sino que también ha demostrado cómo la creatividad en las redes sociales puede ser una poderosa herramienta para generar conciencia sobre temas importantes para la comunidad.