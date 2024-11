Así reaccionaron los seguidores tras la eliminación de Cony Camelo

Camelo no pudo contener las lágrimas.

Este 19 de noviembre, el reality show de Canal RCN ‘MasterChef Celebrity’ se convirtió en tendencia nacional debido a un suceso inesperado ocurrido en su último episodio. La actriz y cantante Cony Camelo fue eliminada del programa, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

Leer: Actor de Betty la fea se convirtió en cantante de baladas

A pesar de que varios concursantes estaban en riesgo de eliminación, fue la artista quien, en esta ocasión, tuvo que abandonar la competencia. La noticia fue anunciada por la nueva chef del programa, Adria Marina, y al escucharla, Camelo no pudo contener las lágrimas.

“Esto aquí uno se conoce mucho de manera fuerte, si yo soy un bicho raro en todo (…) Claro que me sentí como un bicho raro acá, y me ayudó a afianzar mi carácter. Me voy muy tranquila, aprendí cantidades y los admiro profundamente”, fueron las últimas palabras de la actriz antes de su salida.

Tras el anuncio, las redes sociales estallaron en comentarios. Muchos usuarios celebraron la eliminación de Cony Camelo, lanzando duras críticas sobre su comportamiento durante el programa. Las opiniones se dividieron, con algunos seguidores defendiendo a la famosa y otros utilizando calificativos despectivos.

Leer: Especialistas alertan sobre los riesgos para la salud de usar el teléfono en el baño

Hasta el momento, la eliminación sigue siendo tema de conversación en todo el país, y se espera que Cony Camelo brinde más declaraciones tras su regreso a la vida cotidiana. La controversia sigue causando revuelo, y el tema continúa siendo un furor en las plataformas digitales.

Colombia porque por fin eliminaron a Cony #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/TZaLGUaYLo — Juanxxo (@Boss_juanr) November 19, 2024

Gracias Cony por tus comentarios de mierda y no vuelvas nunca más. #MasterChefCelebrityCol #MasterChefCelebrityColombia #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/Q7pX7dOjvi — Felipe Sierra Luna (@sfelipeluna_) November 19, 2024

Suéneme el Himno Nacional



Saque la Maizena, vamos a hacer trancón hasta que se fundan todos los cláxones de este país, que corra el júbilo por todos los hogares y que la alegría inunde cincuenta millones de corazones 🇨🇴🇨🇴🇨🇴



ELIMINARON A CONY CAMELO!!!!pic.twitter.com/1bxrNV0J3O — Lucio Vero Aurelio (@dgarciar10) November 19, 2024

Y a Cony Camelo la eliminó nada más y nada menos que el plato de ajiaco más impresentable de Dominica, Dios mío, qué momento hermoso para estar vivooooooo 🥳🎉👏🏻🎊🎁🎈



pic.twitter.com/9VPiBHgPhv — Lucio Vero Aurelio (@dgarciar10) November 19, 2024