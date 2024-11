Alcalde sufre atentado terrorista con explosivo en su vivienda

Alcalde sufre atentado con explosivo, pero sale ileso.



Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un delincuente lanzó un artefacto explosivo contra la vivienda del alcalde de Carmen de Atrato, Jaime Arturo Herrera, en el departamento del Chocó. El ataque ocurrió el martes 19 de noviembre a las 6:13 p.m., cuando un hombre encapuchado, vestido con un buzo de capota, apareció en la calle donde está ubicada la casa del funcionario. Tras sacar un artefacto explosivo de una bolsa plástica, lo lanzó contra la propiedad y luego huyó del lugar. Apenas cinco segundos después se produjo la detonación.

Afortunadamente, ni el alcalde ni su familia estaban en la casa en el momento del ataque. Herrera explicó que se encontraba en la Alcaldía trabajando, cerca del parque del municipio.

"Sentimos un explosivo muy fuerte e inmediatamente activamos la seguridad del municipio, ya que pensamos que era una pipeta de gas, pero al ver la situación nos dimos cuenta de que era un artefacto explosivo dirigido a mi casa", relató el mandatario local.

A pesar de las amenazas previas que ha recibido, Herrera manifestó que no tiene intención de abandonar el municipio. "Este tipo de hechos no me harán salir del Carmen de Atrato", aseguró.

En respuesta al ataque, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, condenó el acto calificándolo como un "vil atentado" contra el alcalde y su familia. Además, destacó que este ataque no es el único hecho de violencia registrado recientemente en la región, pues en los últimos días se ha registrado la quema de buses de empresas de transporte público, generando temor entre los ciudadanos. Por ello, la gobernadora convocó con carácter urgente un consejo de seguridad para tratar el grave incidente y coordinar las acciones correspondientes.

Este ataque se suma a la difícil situación que atraviesa el Chocó debido a las intensas lluvias de las últimas semanas, que han dejado más de 150,000 personas damnificadas en 27 de los 31 municipios del departamento.