Presos hackearon WhatsApp de un hombre y le mostraron a su pareja con quién le fue infiel

Una historia de infidelidad que se volvió viral en redes sociales ha dejado a más de uno sorprendido por la forma en que una mujer descubrió que su novio le era infiel.

Lo que parecía ser un caso común de traición, se transformó en una curiosa historia de solidaridad proveniente desde la cárcel, donde unos reclusos decidieron intervenir de una manera insólita. La protagonista de esta historia es Floor Maidana, quien relató cómo se enteró de que su exnovio le había sido infiel.

Todo comenzó el 18 de noviembre cuando publicó un mensaje en la red social diciendo: "Los presos le hackearon el WhatsApp a mi ex, me llamaron y me dijeron con quién me fue infiel", acompañado de una foto de tres hombres, presuntamente los responsables de la acción. A través de un 'hilo' en X, Floor explicó más detalles sobre el curioso suceso.

Al parecer, los reclusos, inicialmente con la intención de delinquir mediante el hackeo del WhatsApp, descubrieron que el exnovio de la mujer mantenía varias conversaciones con otras mujeres, en las que incluso coordinaba encuentros y realizaba videollamadas.

Los hombres,no solo le enviaron capturas de pantalla con las conversaciones en las que él intercambiaba fotos y mensajes con otras mujeres, sino que también decidieron enviar un mensaje a la amante del hombre, llamada 'Anto'. En el mensaje, los presos le informaron a la mujer que "su mujer es Flor" y le pidieron que dejara de molestar a su "pibe", adjuntando una foto de la afectada.

El escándalo se desató en las redes sociales, y tras la viralización del relato, Floor compartió en su cuenta de TikTok un video en el que relataba cómo había sido su relación con el hombre y cómo fue contactada por los reclusos. En su relato, reveló que la joven amante de su exnovio había sido una supuesta amiga de él, quien siempre le negó que existiera algo entre ellos. Sin embargo, lo más sorprendente fue que la mujer, a pesar de estar con su exnovio, tuvo la osadía de seguirla en sus redes sociales y dar "me gusta" a sus fotos.