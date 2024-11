Sigue el conflicto: Andrea Valdiri amenazó a Valentino Lázaro

La disputa entre la influencer barranquillera Andrea Valdiri y el creador de contenido Valentino Lázaro se ha convertido en un tema de discusión candente en las redes sociales



Todo comenzó cuando Valentino Lázaro acusó a Valdiri de bloquear sus cuentas en redes sociales utilizando el correo electrónico de su representante. Lázaro aseguró que la influencer había intentado cerrar su cuenta, alegando que él se hacía pasar por ella en las plataformas. "Andrea intentó cerrarme la cuenta. Mi perfil fue bloqueado porque, supuestamente, me hacía pasar por mí mismo. Ella ha tenido conflictos con otros creadores, y lo cumplió. Mi fandom también reaccionó lanzándole hate. Ella asegura que no toma nada personal, pero aquí está la evidencia”.

Ante estas declaraciones, Andrea Valdiri no tardó en reaccionar y utilizó sus redes sociales para desmentir las acusaciones. Sin embargo, no sólo desmintió, sino que también lanzó fuertes amenazas hacia Lázaro. En un tono desafiante, la influencer expresó: "El día que te vea, te voy a levantar a trompadas. ¡Tómalo como quieras! Pero el día que te vea, te voy a levantar a muñeca para que dejes de hablar de las mujeres".

Las palabras de Valdiri no tardaron en generar controversia, sus seguidores se dividieron entre quienes defienden a la influencer, destacando su determinación, y aquellos que critican la violencia implícita en sus palabras. Por su parte, Lázaro continúa afirmando tener pruebas de que Valdiri no solo ha tomado medidas contra él, sino también contra otros creadores de contenido. No obstante, muchos internautas se muestran escépticos sobre la veracidad de estas pruebas y señalan que este conflicto podría ser una estrategia para generar mayor atención mediática.