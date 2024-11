Influencer causó controversia por vender manillas dentro de un avión para pagar un viaje

"Qué pena los molesto, yo sé que es muy irrespetuoso de mi parte pararme acá a hablar".

Un video grabado dentro de un vuelo comercial por el influencer Santiago Yepes, ha generado gran polémica en las últimas horas. En las imágenes, se puede ver al joven caminando por el pasillo del avión, ofreciendo manillas a los pasajeros y explicando que los fondos recaudados serían utilizados para llevar a una familia al mar.

"Qué pena los molesto, yo sé que es muy irrespetuoso de mi parte pararme acá a hablar, pero me voy a llevar una familia para el mar, pero solamente tenemos lo de los aviones. El compañero mío les va a pasar ofreciéndoles una manilla", comenta Yepes en el video, mientras algunos pasajeros se muestran dispuestos a comprar los accesorios.

Leer: WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de diciembre

La escena ha desatado una ola de reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios elogian la buena causa detrás del gesto, otros lo consideran una falta de respeto y cuestionan la falta de acción por parte de la tripulación. "¿Dónde estaban las azafatas? ¿Cómo permitieron esto?", comentaron algunos internautas, refiriéndose a la aparente infracción de las normas de seguridad y la tranquilidad de los pasajeros durante el vuelo.

El influencer, conocido por sus videos controversiales grabados en lugares públicos como el transporte de Medellín, ha sido objeto de diversas críticas por sus conductas inusuales. En el pasado, Santiago Yepes ha generado polémica por vender billetes de bus a precios inflados y por realizar actos de caridad que muchos consideran forzados, como regalar dinero a personas en situación de calle o fingir robos a vendedores ambulantes para luego devolverles el dinero.

Leer: Susto en avión, viajeros se lanzaron por toboganes

Aunque el reglamento aeronáutico de Colombia no prohíbe específicamente la venta no autorizada de productos dentro de un avión, establece que cualquier acto que cause perturbación a bordo podría ser sancionado con una multa equivalente a 4.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según la Aeronáutica Civil. Esto ha llevado a muchos a cuestionar si la actuación de Yepes podría acarrear consecuencias legales.

La controversia sigue creciendo, mientras el influencer continúa siendo el centro de atención en las redes sociales.