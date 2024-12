En vídeo: "No estamos bajo ataque"; coreano tras ver alborada

Spanish Description: 🎆✨ Alborada en Medellín: Una Tradición que Ilumina Diciembre ✨🎆 Cada año, Medellín da la bienvenida a diciembre con la mágica Alborada, una noche llena de luces, pólvora y celebración. 🎇🌟 Esta tradición simboliza el inicio de la temporada navideña, uniendo a familias y amigos en un espectáculo de colores y alegría. ¡El espíritu paisa brilla más que nunca! 💫 📍 Ubicación: Medellín, Colombia 🎉 Fecha: 30 de noviembre al 1 de diciembre 💡 Dato curioso: Aunque controversial por su impacto ambiental y ruido, la Alborada sigue siendo un evento esperado por muchos. ¿Qué opinas sobre esta tradición? 🤔 English Description: 🎆✨ Alborada in Medellín: A Tradition That Lights Up December ✨🎆 Every year, Medellín welcomes December with the magical Alborada, a night full of fireworks, lights, and celebration. 🎇🌟 This tradition marks the start of the holiday season, bringing families and friends together in a vibrant display of color and joy. The paisa spirit shines brighter than ever! 💫 📍 Location: Medellín, Colombia 🎉 Date: November 30th to December 1st 💡 Fun Fact: While controversial due to its environmental impact and noise, the Alborada remains a highly anticipated event. What’s your opinion on this tradition? 🤔