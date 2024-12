En vídeo: mujer causa terror al abrir los ojos en su funeral

En redes sociales los usuarios insinúan que se trata de una dramatización para hacerse viral.



Recientemente, un video ha causado gran revuelo en las plataformas digitales, generando intensos debates sobre su veracidad. En el videoclip, se muestra lo que parece ser un funeral común, sin embargo, tuvo un final inesperado. Luego de unos segundos, el camarógrafo enfoca el ataúd de la aparente mujer fallecida, justo en el momento exacto en el que abrió sus ojos y sus pupilas se mueven ligeramente, como si estuviera consciente de lo que ocurre a su alrededor.

Este extraño suceso ha desatado diversos comentarios y teorías en las redes sociales. Mientras algunos usuarios sostienen que el video es una farsa, señalando la falta de reacción de los asistentes como un indicio claro de manipulación, otros defienden la autenticidad del video. Según estos últimos, lo mostrado podría explicarse por un fenómeno conocido como "memoria muscular", donde los músculos involuntarios siguen funcionando brevemente después de la muerte, provocando movimientos como los de los ojos.

“Eso es un filtro o un montaje. Sí, vale, los ojos se han abierto pero también se mueven los ojos que miran hacia su derecha. Cuando el brazo pasa por encima, al quitarlo ya están cerrados. Además, van muy tranquilos. Y el gesto de la mano al final del vídeo, no sé yo”; “Por qué será que me da a mi en la nariz que éso va a ser un filtro de esos del móvil”; “Descansa en paz mil respeto y mi pésame. La verdad soy cristiano he dejado de ir a la iglesia no leo la biblia pero tengo sabiduría de la palabra de mi Dios”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.