¿Te transfirieron dinero por error? Pilas, que está de moda esta estafa

Los estafadores suelen amenazar a las víctimas y a sus familiares.

La temporada navideña, caracterizada por el espíritu de compartir y la alegría, se ha visto empañada por una nueva modalidad de estafa que está afectando a cientos de colombianos. Los delincuentes, aprovechando el aumento de las transacciones financieras y la confianza de las personas, han perfeccionado una estrategia para extorsionar a sus víctimas a través de transferencias bancarias “erróneas”.

Esta modalidad, que ha sido asociada a los prestamistas “gota a gota”, se vale de las plataformas digitales para llevar a cabo sus operaciones. Los estafadores envían sumas considerables de dinero a billeteras virtuales de manera no autorizada y luego contactan a las víctimas a través de mensajes intimidatorios, exigiendo la devolución del dinero con intereses exorbitantes.

¿Cómo funciona esta estafa?

Los delincuentes identifican a sus víctimas potenciales y, a través de métodos aún desconocidos, realizan transferencias bancarias a sus cuentas o billeteras virtuales. Posteriormente, se hacen pasar por los remitentes y contactan a las víctimas, generalmente por WhatsApp, para exigir la devolución del dinero, alegando que se trató de un error.

Leer: Mujer fue asesinada con arma cortopunzante, al parecer por su expareja

Para generar pánico y asegurar el cumplimiento de sus exigencias, los estafadores suelen amenazar a las víctimas y a sus familiares. En algunos casos, incluso han llegado a realizar llamadas telefónicas intimidatorias.

Ante esta nueva modalidad de estafa, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las siguientes medidas:

No devolver el dinero: Si recibes una transferencia bancaria no solicitada, no la devuelvas directamente al remitente. Comunícate de inmediato con tu entidad bancaria o proveedor de servicios de pago para reportar el incidente.

Leer: Hincha de Nacional apareció hospitalizado luego de ver el partido contra Tolima

No abrir enlaces ni descargar archivos sospechosos: Evita hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos en mensajes de texto o correos electrónicos de remitentes desconocidos. Estos podrían contener malware que comprometa tus dispositivos.

Denunciar a las autoridades: Si eres víctima de esta estafa, presenta una denuncia formal ante las autoridades competentes. Proporciona toda la información relevante, como capturas de pantalla de los mensajes, números de teléfono y cualquier otro detalle que pueda ayudar en la investigación.

Ser cauteloso con las aplicaciones de préstamos: Antes de descargar una aplicación de préstamos, verifica su reputación y lee los comentarios de otros usuarios. Evita aplicaciones que soliciten permisos excesivos o que tengan calificaciones bajas.

Leer: Ladrones asesinaron en medio de un atraco a un reconocido empresario chino

Recomendaciones adicionales:

Fortalece tus contraseñas: Utiliza contraseñas seguras y únicas para cada una de tus cuentas en línea.

Activa la autenticación de dos factores: Esta medida adicional de seguridad puede ayudar a proteger tus cuentas de accesos no autorizados.

Educa a tus seres queridos: Comparte esta información con tus familiares y amigos para que estén alerta ante esta nueva modalidad de estafa.

Las autoridades continúan investigando estos casos y han instado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa. Conociendo las tácticas de los estafadores y tomando las precauciones necesarias, podemos protegernos y disfrutar de una Navidad tranquila y segura.