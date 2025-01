Pelea entre conductores por un choque deja a un hombre entre la vida y la muerte

Este hecho refleja la problemática de intolerancia vial

Un accidente de tránsito que comenzó como un choque menor escaló a un violento ataque en el barrio Danubio Azul, en Usme, Bogotá, dejando a un hombre de 35 años luchando por su vida. Los hechos ocurrieron cuando un automóvil gris colisionó con un vehículo estacionado frente aun residencia.

Al parecer, el propietario del vehículo afectado salió para confrontar al conductor responsable y en un intento de fuga, este último atropelló al hombre, arrastrándolo varios metros antes de huir de la escena sin prestar ayuda. La víctima habría quedado inconsciente en el lugar, antes de ser trasladado en ambulancia a un centro médico.

Por su parte, el hermano de la víctima informó que su hermano fue sometido a cirugía debido a la gravedad de las lesiones, incluyendo una fractura en el cráneo y graves daños en uno de sus ojos. Aparentemente, su estado de salud se reporta como crítico y con pronóstico incierto.

"Está grave, está mal. Él no reacciona muy bien. No está en sus cinco sentidos. Hacemos un llamado al responsable para que se entregue a las autoridades y responda por sus actos. Hasta el momento no ha habido un comunicado oficial por parte de las autoridades locales sobre el avance de la investigación", mencionó el hermano.

Le puede interesar: Hallan cuerpo con signos de tortura dentro de una caja: sería una mujer

Las placas del agresor habrían sido fotografiadas y las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que el conductor, tras el choque inicial, retrocede y luego embiste a la víctima al intentar escapar.

La comunidad espera que las pruebas recolectadas, incluyendo el registro de las placas y las grabaciones de seguridad, permitan identificar al responsable de este violento hecho. Este incidente se suma a la creciente problemática de intolerancia vial en Bogotá, resaltando la necesidad de medidas legales y educativas para prevenir este tipo de situaciones.