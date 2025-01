Pensó que eran cólicos y le resultaron extirpando ocho órganos por agresivo cáncer

Pasó por múltiples intervenciones quirúrgicas debido a un cáncer poco común

Faye Louise, una mujer de Horsham (West Sussex, Reino Unido), ha superado un agresivo cáncer tras un largo y complicado proceso médico. Su historia, ha conmovido a muchos, no solo por la magnitud del desafío que enfrentó, sino también por su valentía y determinación para recuperar su vida.

El 2023 comenzó con dolores abdominales que Faye atribuyó inicialmente a molestias menstruales comunes. Sin embargo, una ecografía reveló un quiste en uno de sus ovarios, que parecía ser un problema menor. Pero tras someterse a una operación, los médicos le dieron una noticia devastadora, tenía pseudomixoma peritoneal, un cáncer poco común que se origina en el apéndice y causa la acumulación de una sustancia gelatinosa en el abdomen.

El tumor ya se había diseminado, lo que llevó a los especialistas a recomendar una cirugía extremadamente invasiva conocida como "la madre de todas las cirugías".

Durante la intervención, los médicos le extirparon ocho órganos vitales, incluyendo el bazo, la vesícula biliar, el apéndice, los ovarios, el útero, las trompas de Falopio, el epiplón mayor y menor, y parte del hígado. Además, fue necesario raspar el diafragma y la pelvis para eliminar cualquier rastro de células cancerígenas.

A pesar de lo complejo de la operación, Faye sobrevivió y recibió la noticia de que no había evidencia de enfermedad. "Fue el mejor regalo de Navidad que pude haber recibido", declaró.

Tras su recuperación, Faye enfrentó un nuevo reto, volver a su vida cotidiana y a su trabajo como despachadora de vuelos, una labor que requiere esfuerzo físico. Contra todo pronóstico, logró reincorporarse al aeropuerto, afirmando, "El trabajo es muy físico, pero me encanta la aviación y estoy feliz de estar de vuelta en el puesto".

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de momentos de desesperación. "Esperar los resultados será decisivo para mí en cada Navidad", reconoció. A pesar de ello, su actitud positiva ha prevalecido: "Hay que seguir adelante y no rendirse nunca. Algunos días he caído en la más profunda desesperación, pero ahora, con más frecuencia, tengo días positivos".

Motivada por su experiencia, Faye se ha involucrado en iniciativas de recaudación de fondos para Cancer Research UK, una organización benéfica que financia investigaciones sobre el cáncer. Su historia de resiliencia ha inspirado a muchas personas y refleja el poder de la esperanza y la lucha en circunstancias adversas.

Faye Louise es un ejemplo de fortaleza frente a un diagnóstico devastador, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz para seguir adelante.