Mamá de James Rodríguez salió a defenderlo ante las ofensas de los hinchas del Junior

A muchos no les agradó que el acuerdo se frustrara justo antes de firmarse.

James Rodríguez, reconocido futbolista cucuteño, volvió a estar en el centro de la atención luego de su reciente decisión de rescindir su contrato con el Rayo Vallecano y regresar a Colombia para evaluar nuevas oportunidades en su carrera. Entre los clubes interesados en ficharlo, destacó el Junior de Barranquilla, cuya directiva, encabezada por Fuad Char, presentó una oferta significativa para contar con el mediocampista.

Sin embargo, el jugador optó por no aceptar la propuesta del equipo ‘Tiburón’, ya que recibió una oferta económica mucho más atractiva de otro club. Char confirmó la situación al expresar: “He recibido un comunicado donde nos informan que tienen una oferta casi el doble de lo que podíamos ofrecer. Lamentablemente, esta operación se cayó para nosotros”.

La decisión de James generó una avalancha de comentarios negativos en redes sociales, especialmente por parte de algunos hinchas del Junior, quienes cuestionaron su elección. En respuesta a estas críticas, Pilar Rubio, madre del futbolista, utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo.

“Abre tus alas con orgullo, porque no hay vuelo que no puedas lograr, ni meta que no puedas alcanzar. Recuerda que, pese a las dificultades o adversidad, tienes la capacidad de superar cualquier desafío”, escribió Rubio, destacando su confianza en la fuerza interior de su hijo.

Con este respaldo, Pilar buscó reforzar la motivación de James y recordar que, a pesar de los comentarios negativos, el futbolista tiene el potencial para seguir adelante en su carrera profesional.