Pez atacó a mujer disfrazada de sirena en pleno show acuático

En un suceso que ha conmocionado al mundo, una joven actriz rusa de 22 años, conocida como Masha, sufrió un aterrador ataque mientras interpretaba el papel de sirena en un espectáculo acuático en el Parque Forestal Primitivo de Xishuangbanna.

El incidente, presenciado por decenas de familias, ocurrió cuando un gigantesco pez emergió de las profundidades del acuario y mordió el rostro de la joven artista. A pesar de la gravedad del ataque, Masha logró liberarse y salir a la superficie, aunque no sin antes sufrir heridas en la cabeza, cuello y un ojo.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el preciso instante en que el pez ataca a Masha, provocando los gritos de terror de los espectadores. La joven, visiblemente conmocionada, logró salir del agua con la ayuda de los trabajadores del acuario.

Según informes de medios rusos, a Masha se le ofreció una compensación económica irrisoria por las lesiones sufridas y se le prohibió hablar públicamente sobre el incidente. Esta situación ha generado indignación en redes sociales, donde se acusa a las autoridades del parque de intentar encubrir lo sucedido.

El incidente ha puesto en tela de juicio las condiciones de seguridad en las que trabajan los artistas que realizan espectáculos acuáticos en este tipo de instalaciones. Asimismo, ha generado interrogantes sobre el bienestar de los animales que habitan en estos acuarios y las medidas de seguridad implementadas para evitar este tipo de incidentes.

Especialistas en vida silvestre han advertido sobre los riesgos inherentes de trabajar con animales salvajes, incluso en entornos controlados como los acuarios. Destacan la importancia de contar con protocolos de seguridad rigurosos y personal capacitado para evitar accidentes como el ocurrido en China.

Este impactante suceso ha generado un debate a nivel mundial sobre la necesidad de garantizar la seguridad tanto de los artistas como de los animales en los espectáculos acuáticos, y ha puesto de manifiesto la importancia de establecer regulaciones más estrictas en este tipo de actividades.

A mermaid performer at China’s Xishuangbanna Primitive Forest Park aquarium was attacked by a giant fish, leaving her with a deep cut below her eye.😬 pic.twitter.com/5OShbN0wlA