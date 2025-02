(Video) Domiciliario clama por ayuda mientras la Policía inmoviliza su ‘bicimotor’

El joven desesperado gritaba que no se llevaran su medio de transporte.

Un video que se viralizó rápidamente en redes sociales ha desatado una ola de indignación tras mostrar el abuso de autoridad por parte de la Policía en Bogotá. En las imágenes, que fueron grabadas el miércoles 5 de febrero, un joven domiciliario es brutalmente retenido por varios agentes mientras su bicimotor es inmovilizado por una grúa. El joven, visiblemente angustiado, grita en repetidas ocasiones: "¡Me quieren esposar, ayuda!" mientras los policías lo sujetan y lo forcejean, todo mientras su medio de trabajo es retirado del lugar.

El video, compartido por el usuario de TikTok @DonFer, ha alcanzado millones de reproducciones y una avalancha de reacciones condenando el actuar de las autoridades. En las imágenes, el joven aparece con su casco y maletín, típico de los repartidores, pero la situación escala rápidamente cuando es sometido por la fuerza, pese a que varios transeúntes intentan intervenir para evitar que se le siga agrediendo. Puede leer: Crimen conmociona a Colombia: joven habría asesinado a su mamá con un machete

Una parte del video muestra al joven resistiéndose a la detención, desesperado por que su vehículo no sea retirado. "¡Ayuda, no, no hagan eso!", se escucha mientras la grúa se aleja con el bicimotor.

Luego de conocerse el caso, un hombre a través de X, le ofreció regalarle su bicicleta para que pueda seguir trabajando. Este gesto despertó muchas reacciones. La mayoría agradeció por esta linda iniciativa.