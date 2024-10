Escándalo por contaminación de agua embotellada

“Para comprender esta situación hay que saber que, después de haber “confesado” haber utilizado filtros prohibidos, Nestlé se comprometió ante el Estado a poner en marcha un “plan de transformación de sus fábricas”.

En columnas anteriores he citado fuentes que señalan los problemas detectados en aguas que se venden en recipientes de plástico; que utilizan muchas personas sobre todo cuando el agua del grifo no es segura, caso frecuente en países como Colombia. Por ejemplo, en columna de marzo 20/2024 citaba una publicación de EuroNews.Green (enero 10/2024) que señalaba: “El agua embotellada contiene 100 veces más nanopartículas de plástico de lo que se pensaba. Una nueva investigación ha descubierto que un litro promedio de agua embotellada contiene casi un cuarto de millón de piezas de micro plásticos y nano plásticos diminutos e invisibles”.

Además de los micro plásticos, se han señalado otros problemas asociados a la baja calidad de algunas marcas de agua embotellada. Una publicación francesa (FranceInfo, octubre 16/2024) señala: “Escándalo del agua embotellada: Nestlé efectivamente hizo trampa “a la vista” de todos, incluidos varios miembros del gobierno”.

“Nestlé engañó, en particular a miembros del gobierno, al tratar el agua contaminada por bacterias con filtros prohibidos, según una de las principales conclusiones de una misión de investigación “flash” lanzada en abril / 2024 por el Senado, tras las revelaciones del periódico Le Monde y Radio France. La investigación periodística reveló la utilización en Francia -desde hace muchos años- de tratamientos prohibidos para depurar aguas minerales vendidas en botellas, en particular por Nestlé Waters”.

Las conclusiones de la misión “flash”, presidida por la senadora ecologista Antoinette Guhl, fueron adoptadas por el Senado. Entrevistada por Le Monde y Franceinfo, la senadora señaló: “Nestlé defraudó y engañó a los consumidores. Todos los ministros lo sabían y lo permitieron. Deberían haber sancionado e informado. No lo hicieron”. “Lamento que no se haya adoptado ninguna medida inmediata para evitar la comercialización de aguas minerales naturales que no reúnen las condiciones exigidas para su comercialización”.

“Para comprender esta situación hay que saber que, después de haber “confesado” haber utilizado filtros prohibidos, Nestlé se comprometió ante el Estado a poner en marcha un “plan de transformación de sus fábricas”.

“En diciembre 2023, la empresa obtuvo el derecho, por decreto de la Prefectura, a seguir utilizando tratamientos de desinfección (filtros UV, filtros de carbón) en su fábrica de Gard (Vergèze), para producir una nueva marca de bebidas, Maison Perrier, lanzada con gran cantidad de vallas publicitarias y videos en redes sociales”. “Desde entonces, dos pozos contaminados por bacterias y pesticidas se utilizan para producir, ya no agua mineral natural, sino bebidas energéticas y zumos de frutas para los que la normativa no prohíbe el uso de filtros desinfectantes”.

Vale la pena reiterar la importancia de que las autoridades colombianas adelanten y fortalezcan este tipo de investigaciones y acciones que permitan garantizar la buena calidad de estas y otras bebidas.