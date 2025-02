Disturbios universitarios: la violencia como teatro

El regreso de Donald J. Trump a la Casa Blanca viene acompañado de un matiz de opiniones...

Entre los términos que más se prestan para la especulación, manipulación y reconstrucción ideológica, están violencia e inseguridad: por ejemplo, la violencia se asocia solo con golpes o sangre (violencia directa) pero se excluye la violencia estructural (injusticia sociales), o la violencia cultural (calificativos pasionarios p. ej.); la inseguridad se asocia con amenaza de daño o violencia y se naturaliza como si fuera una epidemia y por eso se habla de “ola de inseguridad”, con lo cual se excluye la inseguridad alimentaria, la inseguridad de género, o la inseguridad en derechos de los mismos autores-victimarios. En la ciencia política la violencia más tratada es la que se refiere a la violencia directa como método o práctica de grupos políticos o sociales, que no siempre coincide con el concepto de “terrorismo”, practicado no solo por grupos armados ilegales, sino, como se ha demostrado en la historia, también por los Estados (bombardeo indiscriminado, Agentes infiltrados, etc.)

Como método o instrumento de la lucha política han sido practicados tanto la violencia como el terrorismo, en la revolución francesa, rusa o nuestra guerra de independencia, además de la practicada por insurgentes que luego de un Acuerdo de paz devienen Estado como en Irlanda, Sudáfrica, Nicaragua, etc. ; instrumentalizado pero a la vez rechazado teóricamente incluso por el marxismo: para éste la acumulación del Capital ha necesitado la muerte y venta de esclavos, la invasión, el despojo, el robo, etc., aunque también la ha defendido, reconociendo el uso de la fuerza en la fase insurreccional ante la oposición al nuevo Estado, así como la ha rechazado si es ejercida individual o colectivamente fuera del contexto de la lucha de clases o “por las masas”, tal como en la actualidad los partidos de izquierda rechazan la lucha armada por convertir las luchas sociales en enfrentamiento entre bandas o ejércitos y por ser los más vulnerables los que reciben la peor carga en el ejercicio de la violencia.

Sobre la interpretación de la violencia y del terrorismo como instrumento político, son muchas las investigaciones en la Criminología crítica: Se rechazó el terrorismo en la Europa de los 70 como dogma de la autenticidad, de la pureza y la “ejemplaridad revolucionaria” que convirtió la individualización del enemigo en una fijación paranoica, y el blanco del cual liberarse, en una especie de brujo en las neurosis obsesivas (E. Resta). Así se rechazó la idealización ética de los fines para justificar políticamente los medios (la violencia ciega), cual maniobra ideológica típica de la “ética burguesa” maquiavélica, del sacrificio del cristianismo idealista y del utilitarismo liberal.

La violencia destructora fue y sigue siendo interpretada por los criminólogos críticos por su carácter simbólico, narcisista, ejercida individualmente o en pequeños grupos como en una obra de teatro, en el que las bombas o el fuego son interpretados como luces de bengala. Por esto representa sólo la apología de la violencia, la exaltación de la infracción como reto al enemigo, como gesto de ruptura, de contestación, como signo de alteración, de negación, de deformación de los modelos de normalidad del vivir social(L. Ferrajoli); esta violencia teatral ejercida en espacios públicos como las universidades, sobre bienes privados o públicos es identificada como práctica irracional que no mide las consecuencias políticas y sociales para las clases que supuestamente representa, es sólo provocación servida en bandeja de plata para que policía y sistema penal intervengan, desorganicen y aplacen conquistas sociales; sirve más para estigmatizar la protesta social protegida constitucionalmente, que es percibida entonces como vandalismo; también hace creer que toda expresión de angustia, indignación y deseos de transformación son obra de grupos insurgentes. Por esto, disturbios como los presentados en los campus universitarios, espontáneos o programados por “ejércitos” irregulares son de carácter reaccionario.