Vicky, al agua

Vicky Dávila destapó su aspiración presidencial. Petro y Claudia López, en el afán de minar su credibilidad y la legitimidad de sus denuncias, la acusaron sistemáticamente de tener motivaciones políticas y, por esa vía, la graduaron como su mayor contradictora.



Es una candidata muy fuerte. Es una outsider y los ciudadanos que vienen votando por fuera de los partidos crece en cada elección. Encarna, sin ambigüedad alguna, un mayoritario sentimiento ciudadano antipetrista y antilopista. Ha dado muestras inequívocas de carácter, aguantando los ataques de la izquierda sin dar seña de debilidad. No tiene rabo de paja ni una gestión pública criticable. Puede mostrar una carrera impecable de compromiso en la lucha contra la corrupción y la violencia. No tiene el desafío de reconocimiento y de construcción de imagen que sí tienen muchos políticos. Cuenta con las redes sociales más fuertes después de las de Uribe y Petro. Es una formidable comunicadora, con capacidad de hablarle a los empresarios y los estratos más bajos con la misma efectividad. Es mujer y es carismática, de trato amable, sencillo, alegre. Y su historia personal, de superación a pulso, es muy atractiva.

También tiene algunas debilidades. Una, la identificación que algunos hacen con los Gilinski. Se equivoca quien crea que será marioneta de nadie. Otra, su familia política. El clan Gnecco tiene una merecida mala fama. Pero su marido es un médico prestigioso que jamás se ha metido en política o en los negocios de su familia. Finalmente, a Vicky la acusarán de no conocer suficientemente el Estado. Su trabajo de treinta años como periodista, recorriendo, además, buena parte del país, le da una visión global de los problemas y necesidades como no tiene la inmensa mayoría de los políticos. Sí, tendrá que estudiar a mayor profundidad las soluciones para los grandes problemas nacionales. No tendrá problema en hacerlo.

Vicky debe evitar enzarzarse en discusiones personales a las que la van a tentar tanto sus enemigos políticos como algunos colegas envidiosos. No puede permitir que los partidos tradicionales intenten cooptarla. Esas compañías pueden quemar. Desdibujarse en sus posiciones para complacer distintos potenciales electorados. No es su carácter, pero recibirá presiones para que lo haga.

Finalmente, tendrá que ser capaz de trazar una ruta de encuentros y puentes, oportunos y prudentes, con quienes más adelante serán sus compañeros de viaje en un proceso de unidad del centro a la derecha que es indispensable para ganar en el 2026. Ni a ella ni a ninguno les alcanza solos y Vicky necesitará bancadas amigas en el Congreso. La unidad es indispensable tanto para triunfar como para reconstruir el país.