Una de las expresiones que encontramos frecuentemente en los edificios o conjuntos, especialmente por aquellos que emocionalmente difieren con los órganos de administración, es: ¡El administrador no sirve!

Para poder evitar estos comentarios que pueden terminar muchas veces siendo injuriosos, veamos algunas medidas que se podrían tomar desde la administración:

1. Difunda lo que hace. Es una obligación legal facilitar la información de las actas de consejo de administración a propietarios y residentes. Así como reporta a los consejeros su gestión, coméntelo a todos los residentes. Es muy difícil que se hable bien de una persona, cuando solo se sabe lo que hace antes de realizarse la asamblea.

2. Mantenga un solo canal de comunicación entre propietarios, residentes y administración. Es imposible atender a diferentes medios de comunicación con efectividad; además esto le permitirá llevar estadísticas de las informaciones entregadas a ellos.

3. Especialícese. Existen diferentes clases de propiedades horizontales (residenciales, mixtas, dotacionales, turísticas), y cada una requiere de un proceso administrativo diferente.

4. Capacítese en forma permanente. No solo el tiempo determina la experiencia y experticia de una persona, ya que podemos llevar muchos años cometiendo los mismos errores.

5. Cuando presente los presupuestos, deje clara la responsabilidad de los copropietarios en caso de no aprobar uno adecuado a las necesidades del edificio. No se limite a administrar un edificio sin recursos, porque al final la culpa es del administrador.

6. No presente una hoja de vida, presente un proyecto a realizar como administrador. Cuando se entrega solo una hoja de vida, los resultados no podrán medir sus habilidades.

7. Administre el número de copropiedades con las que pueda cumplir profesionalmente. Si quiere abarcar más, constituya empresa para poder delegar y cumplir.

8. Mantenga buenas relaciones con los copropietarios, sin hacer parte de “las roscas”. El día que están en conflicto ustedes son los más perjudicados.

9. Siempre piense que los que le están pagando son todos los copropietarios y nunca quien lo nombró, ni permita que tenga peso el temor que pueden generar los disidentes.

10. Tenga la humildad de aprender y reconocer los errores. Nadie se las sabe todas.

Debemos respetar la dignidad de las personas y más si nos están prestando un servicio. No podemos estar jugando con la reputación de las personas por apreciaciones totalmente infundadas. Recordemos que, si un administrador no funciona, principalmente fue porque se hizo una escogencia inadecuada por parte del consejo de administración o porque no se le ha realizado un debido seguimiento. Es hora de empezar a escoger a los administradores por sus capacidades, reputación e idoneidad y no por el precio que queremos imponer en los presupuestos.