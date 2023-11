-

ELECTRO CONSTRUCCIONES SL S.A.S Nit. 900.671.101-9 Construcción de Redes Eléctricas EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA EL PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS SEGUNDO AVISO ELECTRO CONSTRUCCIONES SL S.A.S identificada con NIT. 900.671.101-9, se permite informar a los herederos del señor JOHEL GUILLERMO AGUIRRE HINCAPIE (Q.E.P.D.) identificado con cedula de ciudadanía 14.297.737, quien laboró en la empresa hasta el día 15 de septiembre del 2023, día de su fallecimiento. Las personas con derecho a reclamar las prestaciones sociales del señor Johel Aguirre, acercarse a la oficina principal ubicada en Avenida Ferrocarril #30-58 barrio La Francia en la cuidad de Ibagué, en el horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. o informar a través de la dirección de correo electrónico salomonlugoclavijo @hotmail.com. Es necesario presentar documento de identidad y prueba idónea del registro civil de nacimiento, matrimonio o declaración extra juicio que acredite el vínculo con el empleado fallecido; dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación. Lo anterior para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 212 y SS del Código Sustantivo del Trabajo. Aclarando, que a la fecha nadie se ha presentado a realizar reclamaciones. Se firma en Ibagué, a los 08 días del mes de noviembre del 2023. (Fdo.) Cordialmente, Salomón Lugo Clavijo C.C. 6.019.294 Representante Legal. No. 76582