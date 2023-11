-

SIDA SAS NIT: 890.700.031-1 A los herederos del señor JHON JAIRO QUINAYA PARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 14.136.628 SEGUNDO AVISO La empresa SIDA S.A.S NIT: 890.700.031-1, con domicilio principal en la localidad de Ibagué Tolima, se permite informar que el señor JHON JAIRO QUINAYA PARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 14.136.628, laboraba para nuestra sociedad hasta el día de su fallecimiento ocurrido el primero (01) de Octubre de 2023, y que a reclamar sus prestaciones sociales se presento la señora MARIA DAMARY PARRA OSORIO en calidad de madre. Por consiguiente, se solicita a quienes se consideren con igual o mayor derecho a reclamar las acreencias laborales del extrabajador fallecido acercarse a las instalaciones de la empresa, ubicada en la Carrera 5 # 40-33 B/ Restrepo, Ibagué - Tolima, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes y de 8:00 a.m. a 01:00 p.m. los sábados, con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extraprocesal de unión marital de hecho). Mayores informes, comunicarse con la línea de atención (8)2641911 ext. 141 o al correo electrónico talentohumano @sida-sas.com. No. 76590.