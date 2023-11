-

AVISO REMATE 450 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CORREO ELECTRÓNICO: j01prmpalcajamarca @cendoj.ramajudicial.gov.co. EDIF. ALCALDÍA MUNICIPAL TELEFAX (608) 2871700 CAJAMARCA – TOLIMA PROCESO: EJECUTIVO. RADICACIÓN: 731244089001- 2020-00174-00. DEMANDANTE: CESIONARIA BLANCA AURORA VARGAS TORRES. DEMANDADO: ALIRIO CÁRDENAS. FECHA Y HORA REMATE: VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.). BIEN OBJETO DEL REMATE: REMATE DEL MUEBLE EMBARGADO Y SECUESTRADO, MOTOCICLETA DE PLACAS TWN-84E, MODELO 2019, COLOR ROJO, LÍNEA AKT 200 TTR. FOLIO DE MATRICULA: PLACAS TWN-84E. DIRECCIÓN: PARQUEADERO LOS AMIGOS DIRECCIÓN: Calle 7 N.° 4-14 TELÉFONO: 314 2224626 CAJAMARCA – TOLIMA. AVALUÓ DEL BIEN: $6.000.000. BASE DE LICITACIÓN: SERA POSTURA ADMISIBLE LA QUE CUBRA EL SETENTA POR CIENTO (70%)$4.200.000 DEL AVALUÓ. PORCENTAJE PARA HACER POSTURA: PREVIA CONSIGNACIÓN QUE DEBE HACER EL POSTOR INTERESADO DEL PORCENTAJE LEGAL QUE CORRESPONDE AL 40% $2.400.000 DE DICHO AVALUÓ (ART. 451 IBIDEM). SECUESTRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO: FLORIAN Y FLORIAN CON C.C. 5.830.503 CORREO jflorianp09@gmail.com Dirección: calle 104 No. 4B-06 AGUA MARINA IBAGUÉ - TOLIMA TELÉFONO: 608-2674595 Y CELULAR: 3228570550. EFECTUENSE las publicaciones del caso, conforme lo establece el artículo 450 del Código General del Proceso, APÓRTENSE las mismas junto con el certificado de tradición del automotor. La publicación del aviso de remate deberá efectuarse en el periódico El Nuevo Día y en el mismo se debe indicar el Link de ingreso a la diligencia de remate, el cual corresponde al siguiente: https://call.lifesizecloud.com/19651967 Así mismo, se debe indicar de manera expresa a los interesados en dicho aviso de remate, la dirección de correo electrónico institucional del Juzgado, este es j01prmpalcajamarca @cendoj.ramajudicial.gov.co, informándoles que a dicho correo deben presentar sus ofertas a través de un documento en PDF cifrado, es decir con clave, la cual solo se suministrara al Juzgado, una vez terminada la hora del remate, se debe igualmente indicar que los trámites se realizarán única y exclusivamente por ese medio electrónico, como quiera que a raíz de la pandemia ocasionada por el covid-19, la atención es de manera virtual y que pueden acceder al micrositio del Juzgado en la página web de la rama Judicial www.ramajudicial.gov.co, para información que requieran de la diligencia de remate y del respectivo expediente; por secretaría REALÍCESE lo pertinente, con el fin de llevar a cabo la diligencia. No. 42088.