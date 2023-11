-

AVISO REMATE 450 AVISO DE REMATE LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PURIFICACIÓN TOLIMA HACE SABER Que se ha señalado la hora de las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), para llevar a cabo la licitación para el remate del bien inmueble embargado, secuestrado y avaluado dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTIÁ promovido por EDIN ANDRES MENDEZ BOADA, identificado con la C.C. 1.106.397.193 No. contra DIONICIO CORTES MEJIA C.C.No.5.980.390 RADICADO BAJO EL No.73-585-40-89-003- 2021-00071-00. EL BIEN INMUEBLE A REMATAR ES EL SIGUIENTE Lote denominado Buenavista, ubicado en la vereda Las Damas del Municipio de Purificación Tolima, con un área de 2.871 metros cuadrados. Linderos: Norte, con predios de Dioselina Cortes. Sur, con predios de Elías Padilla, Oriente, con el rio Magdalena y Occidente, con predios de la sucesión de Rafael Ortiz Arias, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 368-47983 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la misma localidad. El bien inmueble descrito anteriormente fue avaluado en la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.919.500.00 M/CTE). Dentro del proceso actúa como secuestre la señora DIANA PAOLA ROCHA CORTES, quien reside en la carrera 5 # 24-51 Barrio El Carmen- Ibagué Cel. 3232027655. Será postura admisible la que se haga por valor de $9.043.650 dado al derecho sobre el bien inmueble, previa consignación de $5.167.800, la cual podrá ser dentro de los cinco días anteriores al remate o dentro de la hora asignada para la diligencia. Advertir a los interesados que realicen posturas conforme a la ley, que únicamente se recibirán ofertas en forma física, observando los protocolos de bioseguridad dispuestos por la Rama Judicial, por lo que, previamente a la diligencia deben informarlo al correo electrónico del juzgado j03prmpalpurificacion @cendoj.ramajudicial.gov.co. La licitación empezará a la hora indicada y no se cerrará sino después de transcurrida por lo menos una hora. Para los fines indicados en el Ar. 450 del Código General del Proceso, se fija el presente Aviso de Remate en la página web de este Despacho judicial, por el término legal, siendo las ocho de la mañana (08:00 a.m.), de hoy veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Este aviso será publicado en la página web de este Despacho https://www.ramajudicial.gov.co /web/juzgado-003-promiscuo -municipal-de-purificacion darle clic en Avisos 2023. PARA INGRESAR A LA AUDIENCIA DEBE: 1. OPRIMIR LA TECLA CONTROL Y DARLE CLIC IZQUIERDO SOBRE EL LINK PARA ABRIR LA AUDIENCIA DE REMATE: https://call.lifesizecloud.com/19678609. 2. SEGUIDAMENTE, ESCRIBIRA SU NOMBRE COMPLETO, SIN NECESIDAD DE COLOCAR SU CORREO ELECTRÓNICO. 3. DARLE CLIC EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PODER INGRESAR A LA REUNIÓN. 4. UNIRSE A LA REUNIÓN. (Fdo.). JORGE A. VASQUEZ CALDERON, Secretario. No. 42086.