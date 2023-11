-

AVISO REMATE 450 JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ATACO – TOLIMA AVISO DE REMATE PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO DE MENOR CUANTÍA. RADICACIÓN: 73-067-40-89-001- 2018-00054-00. DEMANDANTE: BANCO CAJA SOCIAL S.A. Nit.860.007.335-4. DEMANDADO (A): GLORIA ASTRID CUELLAR GAFARO C.C. 65.827.183. SECUESTRE: INMOBILIARIA CONTACTOS EL SOL S.A.S inmobiliariaelsol26 @gmail.com carrera 10 N. °14-56 Of. 306 celular: 3107048188 Bogotá – Cundinamarca. JUZGADO: PROMISCUO MUNICIPAL DE ATACO TOLIMA. FECHA DILIGENCIA: lunes, once (11) de diciembre del 2023 a las diez de la mañana (10:00), a través de la plataforma TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/ 19%3ameeting_MzhiZDI4Z DEtYzZINi00OGQ0LWEyZm QtZDU4NDIyYzAxNzJm%40thread.v2/0?context=%7b %22Tid%22%3a%22622cba98 -80f8-41f3-8df5-8eb99901598b% 22%2c%22Oid%22%3a%2261c03220 -e806-4c7e-954a-b2503ccca9d4%22%7d. BIENES A REMATAR: Bien inmueble Casa Lote identificado con folio matricula N.°355-38650 de la oficina de instrumentos de Chaparral Tolima. UBICACIÓN: Carrera 8 N.° 7-43 Casa Lote Barrio Campoalegre. VALOR AVALUÓ: Noventa y cinco millones ochenta mil cuatrocientos pesos ($95.080.400). POSTURA: Sera Postura admisible la que cubra el 70% del avalúo ($66.556.280.00) previa consignación del porcentaje legal del 40% del mismo, esto es ($ 38.032.160). Las posturas deberán presentarse personalmente en medio físico, con previa cita en el correo institucional: j01prmpalataco @cendoj.ramajudicial.gov.co anexando los siguientes documentos, documentos de identidad, copia del comprobante de consignación para hacerla postura, sobre sellado con el contenido de la oferta o postura. LICITACIÓN: La licitación comenzará a la hora indicada y no se cerrará sino después de transcurrida una hora por lo menos. Se expide en ataco, hoy 25 de octubre de 2023. (Fdo.) ANGÉLICA MILENA NARANJO ARCINIEGAS, Secretaria. Hay Un Sello. No.76587.