A CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA" SUBDIRECCION JURÍDICA AVISA: Que mediante Auto 5832 del 28 de septiembre de 2023, CORTOLIMA dispuso INICIAR trámite de Actualización del Plan de Manejo Ambiental acogido en Resolución CORTOLIMA No.1232 del 13 de junio de 2014, para el proyecto de explotación de material de construcción (Gravas y Arenas) que trasporta el rio Coello margen izquierda y derecha a la altura del predio "Las Terrazas" ubicado en el corregimiento de 2Payande" del municipio de San Luis y predio "San Jose" veredal "Buenos Aires" del municipio de Ibagué, en el departamento del Tolima, de acuerdo a los Contratos de Concesión No. H17-09411 y HJ4-08001 de INGEOMINAS, Solicitada por la sociedad GOLIAT S.A.S. con NIT. 830,139.442-1, representada legalmente por el Señor HECTOR FERNANDO GARZÓN AGUILAR, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.289.417 de Bogotá D.C. Las personas que se consideren perjudicadas con el desarrollo de este trámite ambiental pueden hacer valer sus derechos ante CORTOLIMA, dentro del trámite de la misma. Dada en Ibagué; el día 28 de septiembre de 2023. (Fdo.) JUAN CARLOS GUZMÁN CORTES, Subdirector Jurídico. No. 76585.