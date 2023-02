Así respondió Francia Márquez a Fernanda Cabal a sus críticas por el uso del helicóptero, ¡Fue contundente!

La senadora María Fernanda Cabal encendió las redes sociales después de trinar sobre el uso de un helicóptero Black Hawk por parte de la vicepresidenta Francia Márquez, para llegar a su casa ubicada en Dapa, Valle del Cauca.

Cabe recordar que a Márquez le intentaron realizar un atentado, mostró las fotografías de un material explosivo que su equipo de seguridad habría encontrado en la vía Cali a Yolombó.

“Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suarez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal anti explosivos de la SIJIN.”

Entre tanto, la senadora Cabal no dejó pasar por alto el uso del helicóptero por parte de la vicepresidenta, para llegar a su vivienda, “¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa.”

"Usted le dice al país que por transportarme a mí dejaron morir a un soldado. Eso no es cierto. Yo lamento la muerte del soldado y expreso a la familia mi solidaridad, pero no es que porque me transportaran a mí, se murió el soldado", respondió la vicepresidenta.

Además, aclaró que fue el presidente Petro quién le solicitó que no se movilizara por tierra, pues temía por su seguridad, "me sugirió que usara las herramientas que tiene el Estado. Eso no es una cosa de Francia Márquez"

También mencionó que el problema de la senadora es un tema de clase social, “amiga, cálmate. Ese veneno te hace daño para tu ser. Sánate" además, "el problema suyo es de clase, ese es su problema, no el mío, resuélvalo usted", contestó a las críticas de Cabal.

Le molesta que "una mujer humilde, afro, ahora esté viviendo en el sector donde vive su familia", indicó la vicepresidenta.

