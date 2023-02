¡Lo último! Revolcón en gabinete de Gustavo Petro: se fueron tres ministros ¿qué pasó?

El presidente anunció los cambios en una alocución en la que estuvo acompañado del resto de su gabinete. La noticia ha causado polémica, pues de un solo 'tirón' tres ministros abandonaron sus cargos.

El presidente, Gustavo Petro, anunció la salida de su gabinete del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien había sido opositor a la propuesta de reforma a la salud que está moviendo la encargada de esa cartera, Carolina Corcho, en el Congreso.

Junto a Gaviria también se retiran la ministra de Cultura, Patricia Ariza, y la encargada de la cartera de Deportes, Maria Isabel Urrutia. Ariza era una cuota de la Unión Patriótica y Urrutia llegó a ese cargo público tras culminar su carrera deportiva.

“Este Gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. El objetivo es simple: los comos y los medios complejos”, aseveró Petro en su intervención de dos minutos con 55 segundos.

La alocución del mandatario se dio después de la celebración de un Consejo de Ministros con su gabinete y tras su encuentro con los líderes de los partidos afines al Gobierno en el que intentó apaciguar las preguntas de esas colectividades sobre el contenido de las reformas que espera tramitar este semestre en el Congreso.



Alocución del Presidente Gustavo Petro

En democracia, la diversidad de opiniones es un valor que yo comparto plenamente.



Las reformas necesitan debate en la sociedad, consenso en el Gobierno, y después de aprobadas por el Congreso y por la sociedad necesitan mucha determinación para aplicarlas.



Este Gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. El objetivo es simple, los cómos y los medios complejos: buscamos simplemente que cualquier enfermo sea atendido y que se prevenga la enfermedad, que cualquier persona de edad tenga un bono pensional, que cualquier trabajadora tenga estabilidad laboral.



La salud es un derecho, no un negocio. Y la actividad privada, que bienvenida sea, no puede impedir o limitar ese derecho.

Buscamos soluciones justas, estables y responsables y entre todos y todas.



Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación. Hago un llamado al Acuerdo Nacional, a que todas las fuerzas políticas incluso de la oposición, los gremios, las asociaciones comunales, las organizaciones sociales y a cada uno de los colombianos y colombianas ayuden a construir este país con el debate y las propuestas.



Agradezco los servicios prestados por los Ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social.



He decidido nombrar a Aurora Vergara como Ministra de Educación y Astrid Rodríguez como Ministra del Deporte; para que con nuevas energías pueden culminar el proceso de reformas iniciadas.



Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas. Mi gabinete y yo como Presidente de la República seguimos comprometidos en sacar no solo las reformas, sino unas reformas que mejoren sustancialmente la vida de todos los colombianos y colombianas.



Buenas noches, Colombia.

-Así dio cierre a su intervención el Presidente de la República.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Después de la polémica que ha suscitado la presentación de la reforma a la salud, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, anunció que la nueva ministra de Educación será Aurora Vergara y la nueva ministra del Deporte Astrid Rodríguez.

Las nuevas integrantes del gabinete presidencial llegan a reemplazar a los ministro Alejandro Gaviria, quien fue crítico frente al proyecto presentado al Congreso de la República, y a María Isabel Urrutia.

