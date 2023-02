"Yo no me voy, fue la decisión del Presidente" María Isabel Urrutia rompió el silencio

Tras toda la polémica de los cambios de ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro anunció que la nueva ministra de Educación será Aurora Vergara y la nueva ministra del Deporte Astrid Rodríguez.





Las nuevas integrantes del gabinete presidencial llegan a reemplazar a los ministro Alejandro Gaviria, quien fue crítico frente al proyecto presentado al Congreso de la República, y a María Isabel Urrutia.

La saliente ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, se mostró sorprendida con el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien en una alocución nombró una nueva dirigente para la cartera que ella dirigía.

“No sé si me declaró insubsistente o me cambió”, fueron las primeras palabras de la exfuncionaria en entrevista con Caracol Radio. “Hoy salgo del gobierno sin saber qué pasó… No me explicaron ni me preguntaron nada”, señaló.

Noticia en desarrollo...

