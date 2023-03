Ministros niegan entrega de “cupos” a Nicolás Petro

Varios ministros salieron a dar explicaciones después de la publicación de los explosivos chats del hijo del presidente Petro, en donde se mencionan reuniones aparentemente con el fin de otorgar puestos y prebendas.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, se desmarcó este lunes de los supuestos delitos de corrupción en los que está involucrado Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro y protagonista de un escándalo que salpica al Gobierno nacional.

Prada aseguró en una rueda de prensa que cada funcionario debe aclarar sus actuaciones en este escándalo, el más grave desde que Petro asumió la presidencia, hace siete meses.

El jefe de la cartera de Interior y portavoz del Gobierno se refirió a los “chats” entre Nicolás Petro y su exesposa, Day Vásquez, divulgados por la prensa, en los cuales se lee que Prada le dio “10 cupos” en su ministerio al hijo del presidente para que supuestamente recomendara a 10 abogados para cargos en el Gobierno.

“Fundamentalmente el año pasado tuve dos reuniones con él (Nicolás Petro Burgos), jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre una persona, jamás hemos hablado de cupos de nada porque en mi lenguaje no existe la palabra cupos en el Ministerio”, dijo Prada.

El funcionario, clave en las relaciones del Gobierno con el Congreso en donde se discuten las reformas a la salud, y en los próximos días la de pensiones y laboral, también aseguró: “Yo no entrego cupos”. “Es una palabra (cupos) completamente extraña a una conversación y habría que ver en el marco de esa conversación privada a qué se referían y qué exactamente quiso decir; no sé si cuando dice ‘Prada me dio 10 cupos’ se refiera a qué”, aseguró el ministro.

En los mensajes de WhatsApp publicados en los últimos días, el hijo del presidente y su exesposa hablan de supuestas reuniones que habría tenido este último con altos miembros del Gobierno.

Además de Prada, menciona a la ministra de Salud, Carolina Corcho; al ahora exministro de Educación Alejandro Gaviria; a la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano.

“Hemos conversado con Nicolás Petro, como se ha hecho con congresistas, diputados, ciudadanos y diversos representantes de organizaciones sociales, gremiales y políticas. En estas reuniones no se habló ni acordó nada de contratos, puestos ni prebendas”, escribió por su parte la ministra de Salud, Carolina Corcho, en su cuenta de twitter.

La ministra de Minas, Irene Vélez, quien también fue mencionada, reconoció que se reunió en su despacho con Nicolás Petro, pero negó que fuera por motivos burocráticos. “He tenido una única reunión realizada en el despacho del Ministerio de Minas y Energía con el diputado del Atlántico, Nicolás Petro. Esta fue el 21 de septiembre de 2022, en el marco de la preparación de los diálogos regionales. Este tipo de conversaciones también las hemos sostenido con otros diputados, congresistas, gremios y organizaciones sociales”, sostuvo.

Las investigaciones por estos asuntos las asumirá la Fiscalía y la Procuraduría General.

“Está destrozado”, Juan Fernando Petro sobre su sobrino Nicolás

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, se refirió a la actual situación que está viviendo su sobrino Nicolás Petro y el presunto tráfico de influencias que estaría moviendo en diferentes entidades del Gobierno Nacional.

La declaración del hermano del mandatario se da después del comunicado que publicó el presidente Petro en el que le solicitó a la Fiscalía General investigar a su hijo y hermano. Petro (hermano) aseguró que vio a su sobrino en Barranquilla este domingo y manifestó que ha estado mal por cómo se ha manejado la situación.

“Yo estuve ayer en Barranquilla, me ha dolido en el alma, yo digo que la justicia tenga que decir lo que tenga que decir, eso es claro y eso es inobjetable, pero una cosa es la justicia y otra cosa es que es mi sobrino, a mí me ha dolido la cizaña, la carnicería, el efecto de piraña con que la sociedad ignorantemente juzga antes de juzgar”, explicó Petro en Caracol Radio.

Y reiteró el hermano del presidente: “Está destrozado, no hablamos aquí de justificaciones o no, pero está como ser humano monstruosamente destrozado, eso me preocupa (…) es así de difícil para la familia”.

También aseguró que la relación con el presidente está afectada: “Estoy tranquilo, pero triste, estoy preocupado por como la sociedad se alimenta de un montón de cosas”.

Dato

5 funcionarios de alto nivel, por lo menos, aparecen mencionados en el caso de Nicolás Petro.

