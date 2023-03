Golpeado, humillado y sin moto: confundieron a joven domiciliario con un ladrón ¡Casi lo matan!

Lo más terrible de todo, es que además de haber sido agredido y humillado, perdió su medio de transporte con el cual trabajaba como domiciliario.

Como se ha vuelto habitual, los ciudadanos de distintas partes del país ya cansados de la delincuencia y de los 'pillos' que quieren hacerse le vida más fácil apropiándose de las cosas de los demás, han tomado la iniciativa de tomar justicia por mano propia de distintas maneras. La manera más usada, es la famosa 'paloterapia' un ejercicio, en el que la misma población golpea desmedidamente al señalado tras haber cometido un hurto. Esto, bajo la excusa de que las autoridades no hacen lo necesario para castigar su mal obrar.

En las últimas horas, se conoció un caso de esta índole en el centro de Bogotá. Pero, las cosas se salieron de control, pues al parecer, la comunidad confundió a un joven domiciliario con un verdadero delincuente. Aparentemente él era la única víctima ya que le robaron sus cosas y resultó golpeado.

El hombre un domiciliario le contó al noticiero de CityTv que se encontraba esperando el cambio de semáforo cuando una mujer intentó hurtarle su celular mientras que buscaba agredirlo con un casco en medio de esto su única reacción fue comenzar a pitar y alertar a la gente que transitaba por este sitio. Sin embargo, un taxista con un machete intentó agredirlo así como también varios ciudadanos se unieron para violentarlo físicamente.

Asimismo, el joven aseguró que le quitaron todas sus pertenencias incluyendo sus papeles. Tras el repudiable hecho el hombre buscó correr y resguardarse en algún sitio: “Todo el mundo me pegaba y me pegaba, cuando me levanté la moto ya estaba toda incinerada”.

La víctima reiteró que no robó a nadie y todo se trató de una confusión, ya que nadie le preguntó nada si no simplemente buscaron lincharlo. La madre del joven aseguró que este tipo de actos pudieron acabar con la vida de su hijo, pues no solo fue la mujer que llegó a asaltarlo también utilizaron a la comunidad en su contra.

