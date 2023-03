Contenido Exclusivo

La vicepresidenta de Colombia, en medio de una entrevista con la Revista Semana, se refirió a las críticas efectuadas por sectores, principalmente de la oposición, según las cuales, Márquez estaría haciendo un uso indebido de helicópteros dispuestos por el Gobierno Nacional para su transporte personal.



La funcionaria aseguró que seguirá valiéndose de esta herramienta como método de transporte para llegar a su vivienda, ubicada en un sector de Yumbo, pese a que a muchas personas esto les pueda llegar a incomodar.

“El fin de semana fui y subí en helicóptero, al igual que hoy. Y voy a seguir haciéndolo las veces que lo necesite, les guste a la Élite colombiana o no, puesto que yo soy la vicepresidenta de este país y me eligieron los mismos 11 millones que escogieron al presidente; Por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante, me merezco que el estado en su conjunto me cuide a mí, para yo asegurar y poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas”, aseguró Márquez

De acuerdo con la funcionaria, aquellos juicios emitidos en contra suya por tales actos, responden a una cuestión de clasismo, puesto que, en concepto suyo, varios dirigentes políticos que le precedieron usaron este aparato como medio de transporte personal, sin que por ello se hubiera formado mayor escándalo.

“Lo han hecho todos los presidentes y vicepresidentes, [pero mi pregunta es] porque a los otros no les hacen escándalo. Todos han usado las aeronaves que tiene el Estado a su disposición para su seguridad. Y entonces por qué la vicepresidenta pobre, que viene de abajo, no lo puede usar. Lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo ilegal”, agregó.

Y es que, debido a la lógica del cargo que ostenta y su activismo político, social y ambiental, ha habido episodios en los que su vida e integridad se vieron comprometidos, lo que, en concepto suyo, justifica el uso de helicópteros para llegar a su casa en yumbo.

entendemos las preocupaciones sobre su seguridad. Pero consideramos que 'de malas' o 'pueden llorar' no es la respuesta adecuada para responder a quienes cuestionan los altos gastos de sus traslados en helicoptero. ¡Los colombianos merecen respeto! pic.twitter.com/66b0LRyDf8 — Cambio Radical (@PCambioRadical) March 13, 2023

“Pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen 8 kilos de explosivos, pues no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido. Pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran, me pueden ir a demandar si quieren y que sea un juez que defina si estoy haciendo algo ilegal”, concluyó.

