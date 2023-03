Extranjeros corrieron “en bola”, muertos de risa, por querido lugar turístico en Colombia

Como es habitual , se ha vuelto viral un video en redes sociales. En el clip se ve una pareja de extranjeros disfrutando de la belleza de Guatapé pero de una manera bastante peculiar, a las autoridades no les causó ninguna gracia.

Lo que para ellos era una actividad muy divertida, resultó ser de mal gusto para el alcalde del municipio y para otros una clara hazaña grosera para nada agradable. A través de sus redes sociales, el mandatario respondió ante esta situación en desacuerdo con este actuar.

“No aceptamos que nuestro municipio sea irrespetado por personas que realizan actos que afectan la convivencia y tranquilidad del municipio y rechazamos cualquier acto que afecte la imagen y convivencia de nuestro paraíso“, expresó Juan Pérez, alcalde del municipio.

También, anunció que, gracias a las cámaras de seguridad y la información de personas, se logró identificarlos. Por tanto, el hombre y la mujer fueron requeridos por la Policía para imponerles una sanción.

Momentos previos a la detención, la pareja, un tanto avergonzados se disculparon con los habitantes de este bello lugar y con todos aquellos que se hubieran sentido ofendidos con su acto. Por su parte, el hombre extranjero expresó: “Siento lo que he hecho. Estuve tomando mucho alcohol y no tenía conciencia“. Por su parte, la mujer manifestó: “Disculpas, Guatapé. Quiero decir que lo siento, a ustedes, a la comunidad, a las familias. Lo que hice fue inconsciente y lo entiendo ahora. No sabía que no podía hacer eso. Entiendo que es su país y quiero tener todo el respeto. Queremos volver porque todo aquí está muy bonito“.

Cabe recordar, que la aparición de estos desnudos se da una semana después de que la Corte Constitucional decidiera que salir desnudo a la calle no debe constituir un delito. Ya no podrá ser penalizado ni sancionado por la Policía, sin importar que cause molestia entre la comunidad.

La Corte Constitucional fijó un solo límite para esta actividad, que hasta ahora había sido ilegal y por la que en el pasado podrían multarlo con una suma de 618.617 pesos: quienes enseñen sus genitales en transporte público, vías o lugares públicos tendrán que ser sancionadas como lo dispone la ley.

