"Tras la sombra de Garavito”, Rafael Poveda revela la última entrevista de "La Bestia"

Luis Alfredo Garavito está en la memoria de todos los colombianos, su nombre inspira terror, no por nada es recordado en todo el mundo por su temible alias “La Bestia”.

Este criminal se encargó de sembrar el horror en todo el país, asesinando a 186 niños y violando a 200, por lo que fue condenado a 40 años de cárcel, después de confesar los hechos en 1999. Ahora, su nombre regresa como una vieja pesadilla gracias a Rafael Poveda y su libro ‘Tras la sombra de Garavito’, en donde relata el peor lado del pedófilo más temido del mundo.

“Cuando entrevisté a Luis Alfredo Garavito mi hijo tenía 10 años de edad, esa era la edad de sus víctimas y yo me imaginaba a mi hijo tan inocente, tan hermoso y me preguntaba: “¿cómo más de 200 niños como mi hijo fueron violados y asesinados?”, dijo el periodista Rafael Poveda cuando sostenía la primera entrevista con el violador.

Su obra, de 176 páginas, es el fruto de una ardua investigación periodística en la que Poveda descifra el perfil psicológico del escalofriante asesino serial y violador Garavito, pero ahora como novelista y escritor. En los adelantos que entrega sobre su libro, el periodista cuenta que, a comienzos de 2020 tenía el propósito de hacer un reportaje especial sobre este psicópata, para que la sociedad colombiana estuviera atenta, frente a la enorme posibilidad de que recuperara la libertad en este 2023.

“Un día mi periodista Kevin Pinzón, en enero del 2020 me llama y me cuenta que tiene a Luis Alfredo Garavito, yo estaba en una feria de televisión en Miami y me acerco a un cineasta que se llama a Gustavo Nieto Roa y le cuento, él me sugiere que lo entreviste y realice un libro”, reveló Poveda.

Rafael Poveda presenta en su libro, las entrevistas exclusivas a investigadores, policías, familiares de las víctimas y la voz del propio asesino, analizando cómo logró durante una década burlar la ley y perpetrar sus crímenes con total impunidad.

Así nace su editorial, Testigo Directo, que lleva 20 años produciendo contenidos periodísticos y contando historias en diferentes formatos y que este año en la Filbo, debutará sus novelas focalizadas en el género True Crime, con los libros: “Tras la sombra de Garavito”, el “Reflejo de la Bestia” y “El día que me iban matar”.