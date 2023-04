Mujer no le paga a taxistas, hoteles y restaurantes ¡Ya la tienen identificada y sigue como si nada robando!

La mujer ha robado a taxistas, restaurantes y hoteles. Ya saben como es su modus operandi, la policía la ha tenido varias veces bajo su poder y no pasa nada, continúa haciendo de las suyas.

Como Daniela Alzate fue identificada la mujer, oriunda de la ciudad de Medellín, que ha aparecido en varios vídeos que se han viralizado en redes sociales por ladrona. Tal vez uno de los más recordados, el del taxista que le exige que le pague la carrera.

“Véanla, esta es la ladrona”, señaló un taxista que la denunció. Le solicitó el servicio y se bajó con la excusa de no tener dinero en efectivo para pagarle y entró centro comercial, supuestamente por un cajero y no volvió a aparecer.

El desesperado taxista la buscó por todo el lugar hasta que la encontró comiendo y la encaró; sin embargo, la mujer no le pagó la carrera y fue el hombre el sacado del sitio por una trabajadora, quien le dijo que bajara la voz y buscara otro forma de pedirle el dinero.

En una publicación de Twitter de Denuncias Antioquia, varios usuarios mencionaron que siempre hace lo mismo. Pide lo más caro en los restaurantes, además es exigente y después pasa la tarjeta y no hay fondos. Bajo la excusa que va a ir a retirar de un cajero, sale del sitio para no volver más.

“Es famosa, no paga el bus, el taxi, la comida, las uñas o peluquería, etc. Finge que está loca cuando llega la policía y no le hacen nada”, aseguró una usuaria.

En otro vídeo, la mujer que se ve borracha y no tiene cómo pagar la cuenta en un restaurante, así que la Policía interviene.

“Resulta que estaba en Bogotá, supuestamente haciendo unos papeles de restitución de tierras, todos los números que nos dio nadie la conocía, adicional a eso trató mal a los policías y trató de pegarnos a los que nos encontrábamos ahí. Daniela no pagó la cuenta ni del hotel”, aseguró David Herrera, un trabajador del lugar.

“Hizo lo mismo en un restaurante en el poblado donde yo trabajaba, cómo se iba sin pagar y la paré, me atacó con una lata de un producto que tenía en la mano, dejando lesiones en mi rostro. Al llamar al número que nos suministró respondió la hermana y dijo que ella se escapó”, indicó Katherine Meléndez en la denuncia.

Además, en los hoteles ya están advertidos sobre la forma de actuar de esta experimentada ladrona.

Con la imagen de su cédula y el siguiente mensaje, “muy pendiente de esta persona se hospeda y luego no quiere pagar, saca una cantidad de excusas que la tarjeta, entre otros, ya le ha pasado en varios hoteles”, los dueños de estos sitios buscan frenar a esta mujer para que no siga robando a otros.

¿La excusan?

Daniela Alzate no es una ladrona común, siempre aparece bien vestida, con ropa, bolsos y zapatos de marca, por lo que pasa desapercibida en los sitios y brinda cierta confianza.

Algunos usuarios mencionan que podría tratarse de desórdenes mentales, “Desde mi humilde opinión la señora debe tener algún tipo de trastorno disociativo y ni ella ni su familia se han dado cuenta”.

“Creo que no es culpable, culpa de los establecimientos, transportes, policía y demás que se lo permiten”, “siempre se viste de blanco y lleva ese mismo sombrero, yo creo que tiene un trastorno psicológico”, “Que esperaran para llevar al hospital mental a esa mujer. En nada bueno, va a terminar esa historia.”

