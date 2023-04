Ladrones aprovecharon muerte de Sofía en el Tolima para hacer de las suyas: ¡sinvergüenzas!

Sin escrúpulos: así fue como aprovecharon la tragedia de la familia para sacar dinero.

Hace algunos días, organismos de socorro que adelantaban la búsqueda avanzada por el sector del río La Yuca, en Santa Isabel (Tolima) lugar donde cayó la adolescente Ana Sofía Alarcón Tangarife de 16 años, dieron con el triste hallazgo del cuerpo de la menor, tras haber caído en Semana Santa.

Según acotó el director de la Defensa Civil en el Tolima, Luis Fernando Vélez, Ana Sofía fue encontrada por un joven que transitaba por el sector del limón, cerca al charco el Pato. De inmediato le informó a las autoridades que estaban en la vereda el Corozo.

Todo el Departamento se solidarizó con la familia proveniente de Tuluá, quienes tuvieron que devolverse con su niña sin vida, tras la emoción de las vacaciones de la Semana Mayor que terminó en tragedia.

Como si lidiar con el fallecimiento no fuera suficiente, la familia también vivió un episodio indignante cuando estafadores usaron la tragedia para hacer de las suyas. Lea también: Lamentable final para Ana Sofía, jovencita que cayó a un río del Tolima: así la encontraron

Estaban estafando a nombre de la familia

La familia de la menor, realizó las honras fúnebres este sábado 15 de abril a las 3:00 de la tarde, no obstante, hubo conmoción debido a que inescrupulosos se aprovecharon de ese momento de dolor para estafar, pidiendo dinero por las redes sociales supuestamente para pagar el sepelio. Lea también: ¿Qué ha pasado con Ana Sofía, jovencita que cayó a un río del Tolima? Tiene en vilo a todas las autoridades

La mentira decía que la madre no tenía dinero para el entierro, algo que fue desmentido por los familiares quienes aseguraron que esto es falso, y que no caigan en las artimañas de personas que no tienen vergüenza.

Más noticias

¡La buscan con desespero! Sofía caminaba por la orilla cuando el río se la llevó en el Tolima

Así estaba vestida Ana Sofía cuando cayó a un río del Tolima: continúan buscándola

¡Lamentable! Se busca a jovencita en el Tolima que cayó a río por creciente súbita, venía a vacaciones de Semana Santa