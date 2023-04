Poulos pide nulidad del proceso por mala traducción: su abogado alega que no entiende el delito de feminicidio

El día de ayer 17 de abril se inició la audiencia de acusación contra John Poulos por el feminicidio de Valentina Trespalacios, el abogado de la defensa solicitó la nulidad del proceso porque, según, se violó el derecho al debido proceso debido a que la traducción tuvo fallas.

Así las cosas, el abogado señaló que se presentaron 300 frases que no correspondían a lo narrado por el juez, “Mi representado tenía derecho a conocer los cargos que se le imputaban en términos comprensibles”, aseguró la defensa.

Además, agregó que Poulos no conoce el término feminicidio, pues en su lugar de origen no existe ese delito. Un argumento que no tiene mucha cabida, según señaló el fiscal, “cualquier persona en el Estado colombiano se somete a las autoridades y a las leyes”.

El abogado de la víctima Miguel Ángel del Río señaló “Desde un primer momento advertí al juez de control de garantías algunas particularidades de la intérprete. Por eso, el juez, desde el principio de cada audiencia y al finalizarlas, le preguntaba a Poulos si había comprendido lo comunicado y él siempre respondió que sí”.

Se fijó una nueva audiencia para el 27 de abril donde se estudiarán las audiencias para determinar si Poulos aceptó lo que entendía y declarar la nulidad o no del proceso por la mala traducción.

