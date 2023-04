Mujer que vendía arepas y fue empalada no pudo soportar el hostigamiento: huyó del país tras recibir amenazas

El caso conmocionó al país al hacerse viral un vídeo de una mujer que atacó a la vendedora informal de arepas llamada Lina María Quintero. La mujer la increpó por su puesto y le echó encima el excremento de su mascota exigiendo que se fuera de allí.

Su caso se hizo muy conocido, pero para Lina lo que empezó como una denuncia ciudadana terminó en pesadilla, tras lo ocurrido con aquella enfurecida mujer le siguió un hecho peor.

A Lina la violaron y empalaron, ocurrió un mes después de que una mujer le lanzara excremento de perro a su puesto de arepas y le pidiera que retirara las ventas del barrio.

“Me golpearon el carro en la parte de atrás, me bajé a mirar y vi que no era nada. Cuando me volví a subir al carro recibí un golpe en la cabeza y un hombre me dijo que tenía que dirigirme con él a un lugar oscuro”, relató la víctima a Señal Colombia.

Cometieron vejámenes con ella y fue encontrada por la policía de manera fortuita, “comenzó el abuso. Me empezó a romper la ropa y a decirme que tenía que irme de ahí, pero nunca entendí el mensaje”, relató.

También: Mujer que denunció agresión con excremento de perro fue abusada y torturada

Después de que se recuperara de sus heridas físicas la mujer comenzó a recibir graves amenazas a su celular, un hombre que se identificó como el comandante ‘Santiago’, según, del bloque ‘héroes del Llano’ le dio horas para salir de Villavicencio.

En el mensaje le dijo, “está pagando alguien para matarla, No matamos mujeres” a esto se le unió un panfleto y una foto de un arma de fuego, un claro mensaje intimidatorio. Lina no lo pensó dos veces y se fue para los Estados Unidos con su hijo de 10 años, cruzó de manera ilegal huyendo de las amenazas.

“Hay días en los que me siento muy angustiada, a veces las fuerzas se acaban”, contó la mujer a Noticias Uno, “yo nunca me he metido con nadie, trato de ser una buena persona”.

Inicio de nuevo su negocio, un puesto de comidas en San José, California, donde ahora reside. La vida de Lina María Quintero tomó un rumbo insospechado después de aquella denuncia que se viralizó.

