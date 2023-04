Alerta de la Contraloría: más de 240 mil niños aún no reciben el PAE en Colombia

Cerca de finalizar el cuarto mes del año 2023, la Contraloría alertó que 240 mil niños, niñas, jóvenes, adolescentes y estudiantes de todo el país siguen sin recibir el servicio de alimentación escolar (PAE) durante el año en curso.



Según visitas realizadas por el órgano de control, se registró como en algunas ciudades no ha empezado la entrega de los alimentos, aunque este ya tenga millonarios recursos asignados y en otros casos se suspendió el servicio.

“Se verificó que 2 ETC (Yopal y Buenaventura) luego de 3 meses de calendario escolar no han iniciado con la entrega de alimentación escolar afectando a 60.648 niños, teniendo recursos asignados por más de $ 18.000 millones según Resolución No. 359 diciembre 7 de 2022”, aseguraron.

En Magdalena el panorama es similar, ya que el servicio inicio y luego se suspendió la desde el 21 de marzo, pese a tener asignados para la operación de este año $ 18.992.181.60.

Servicios de manera parcial

Así como existen algunos departamentos con el servicio del PAE suspendido, hay otros lugares del país como Antioquia, Boyacá, Córdoba, La Guajira y Vaupés que por diferentes razones el servicio no está funcionando totalmente.

En Antioquia se reporta que 8 de 116 municipios con servicio suspendido, por temas contractuales y administrativos: Argelia, Betulia, El Santuario, Fredonia, Heliconia, Pueblorrico, Venecia y Yondó.

En Boyacá, 4 de 120 municipios no certificados que no han iniciado: Pauna y Otanche ya adjudicaron. Coper está en revisión de observaciones y Santa María en declaración urgencia manifiesta. En Córdoba comenzó de manera parcial el servicio a 7 de los 27 municipios.

Para el caso del Vaupés, un total de 3.648 niños de la zona urbana de Mitú, Carurú y Tarara no tienen servicio, ya que la entidad que administra los recursos priorizó solo a los estudiantes de la zona rural.

Posible riesgo de suspensión

La Contraloría alertó que hasta en 6 departamentos (Chocó, Córdoba, Neiva, Girón, Sincelejo y Vichada) tienen un riesgo de suspensión de los servicios durante el mes de abril debido a que no se han adjudicado nuevos contratos.

“Hemos venido realizando múltiples llamados de atención sobre los principios de planeación que se tienen que abordar en la contratación del PAE en el territorio nacional a aquellas Entidades Territoriales Certificadas que ejecutan el PAE, para que no se llegue a una suspensión y, por el contrario, con la debida planeación se garantice el servicio durante todo calendario académico, desde el primer día, sin interrupción”, subrayó la Delegada de Participación Ciudadana, Alexandra Rodríguez.

Tras la preocupante situación sobre la alimentación escolar, la Contraloría solicitó a las entidades territoriales ejecutar los trámites administrativos, contractuales y presupuestales con tiempo, para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar y no se afecten a aproximadamente 218.233 estudiantes de 6 ETC durante este mes de abril.

Este artículo es de nuestro periódico impreso.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

https://digital.elnuevodia.com.co/library

También lo puede adquirir en físico.

MÁS NOTICIAS:

A reciclador le ofrecieron un dineral por su perrita: su respuesta arruga corazones

Acabado y demacrado: así luce Luis Alfredo Garavito en la actualidad, ¿mucho pecado encima?

Atención: Condenan a responsables del atentando con explosivos en el aeropuerto internacional Camilo Daza