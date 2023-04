¿Piensa irse para España? Colombiano mandó polémico mensaje desde allá ¡esto dijo!

Un nuevo video ha tomado fuerza por redes sociales, en especial en TikTok. En él un colombiano cuenta cómo ha sido su vida desde que se fue para dicho país.

El hombre concedió una entrevista en la calle y contestó a la pregunta: "¿Cómo ha sido su estadía en España?". Sin embargo, sus respuestas no fueron muy alentadoras, tanto así que llegaron a poder a dudar a otras personas que pretenden irse a buscar 'un futuro mejor'.

El entrevistado contó que no ha sido nada fácil para él tener que abandonar su país y emprender camino hacia otras tierras. Gastó todos sus ahorros y el esfuerzo que tuvo que hacer para poder irse no fue poco. Aunque este hombre tenía la esperanza de que su vida fuera mejor en otro país, la realidad fue otra, pues dice que ha sido bastante difícil sobrevivir durante los cuatro meses que lleva por las calles de Barcelona.

Migración y las demás pesadillas

“Hace 4 meses llegué a Barcelona, España. Ha sido súper difícil por la cuestión de documentos. El sistema está colapsado por muchos migrantes, no hay citas para nadie, no lo dejan trabajar, policía por todos lados”, dijo en el video publicado por el usuario de TikTok @odeguaofficial.

También mencionó que la situación migratoria no es para nada práctica y al contrario, ha hecho que su permanencia allí sea aún más compleja, “El tema de la salud es complicado. El empadronamiento todavía más. El mundo anda de la patada aquí en España, está muy complicado”.

Asimismo, se quejó de lo lento que es el proceso migratorio y que los costos son demasiado altos: “Piden documentos, dinero de anticipación. Mucha gente en la calle, aguantando hambre, frío. Sin ropa, comida... Esto es lo que se vive acá en Barcelona, España”, reveló.

Por otro lado, enfatizó que al ser extranjero le ha resultado muy difícil conseguir empleo de manera formal, llegando a ser incluso una misión casi imposible “No se puede trabajar de otra manera porque las leyes dicen que, si no tienes un permiso de trabajo español, no lo contratan en ninguna empresa y en la calle no puede trabajar porque es ilegal”.

Finalmente, le advirtió a todos los colombianos que la vida para los latinoamericanos en Europa, no es como parece: “Acá la situación es a otro precio. El racismo continúa, y ahora con más fuerza, por las guerras que se viven en Europa”.

