Petro posesiona nuevos ministros para impulsar sus reformas: conmemoró Día del Trabajo

El presidente Gustavo Petro salió al balcón de la Casa de Nariño para hablar sobre sus reformas. Mientras tanto, las personas reunidas en la plaza gritaban “Petro, amigo, el pueblo está contigo”.

En medio de las conmemoraciones por el Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro posesionó a los nuevos ministros que están listos para iniciar labores. Se trata de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura; Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud; Yesenia Olaya, ministra de Ciencia; Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, y William Camargo, ministro de Transporte.

Tras las firmas y las fotos con cada ministro que llega a ocupar una nueva cartera en su Gobierno, el mandatario dio un discurso que comienza a calentar el balconazo en el que espera apoyo a sus reformas y demostrar poder de “masas” ante su baja aprobación en las encuestas.

En ese sentido, Petro dijo que esta es “una lucha política que aún no termina, sino que ahora se puso buena. Ahora tendremos discurso en el balcón con el pueblo trabajador, en este primero de mayo y muestra de que lado está el gobierno”.

Y agregó que el Gobierno, así como las personas, debe tener una posición alrededor de los conflictos sociales que ahora enfrenta Colombia. De paso, Petro aprovechó para lanzar una puya a los gobiernos anteriores.

“Ese conflicto social era ahogado en cárceles, represión. Era un manejo dictatorial del conflicto que mostraba gobiernos que pertenecían a unas élites específicas y trasladaban a las normas esa posición de ellos, que era defender el privilegio constituido por una clase “empresarial” que no hacía riqueza a partir de su propio trabajo, sino que hace su riqueza a partir de ordeñar el Estado”.

En su discurso, el mandatario nacional le pidió una tarea específica a la nueva ministra de Agricultura, a quien le encargó “un trabajo profundo porque esperamos democratizar la tierra en Colombia para que el campesinado tenga acceso a la propiedad de la tierra como ordena la Constitución. Satisfacer necesidades y ampliar la libertad”. Así mismo, pidió una dinamización de todos los aspectos relacionados a lo que llamó una “revolución agraria”.

Al nuevo ministro de Hacienda también le asignó una tarea relacionada con la reforma tributaria que pasó pero está demandada. Según Petro, Bonilla tendrá que hacer cumplir la eficiencia. “Queremos equilibrio en las finanzas públicas, equilibrio macroeconómico y no queremos destruir los equilibrios fiscales. El tema fundamental no pasa por la reforma tributaria que con el ministro Ocampo logramos aprobar y está demandada, hay que defenderla jurídicamente”, pidió el jefe de Estado.

Durante su discurso, Petro no dejó pasar las tareas para uno de sus proyectos más polémicos, la reforma a la salud ahora en cabeza del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. A él le pidió “llevar y hacer triunfar en el Congreso la reforma a la salud. El cambio de ministro no cambia la esencia del proyecto, que los dineros públicos de la salud los maneje el público y no unas entidades que impiden la atención médica. Esto implica que Colombia por primera vez pueda tener atención primaria y preventiva y garantizar que todo colombiano pueda acceder. Esos criterios en la reforma a la salud se deben mantener, ya habían sido aceptados por los partidos pero retrocedieron por presiones que provienen de un grupo de poder”.

Ni derechos ni libertad

Tras la posesión de sus nuevos ministros, el presidente Gustavo Petro salió al balcón de la Casa de Nariño para dar su discurso en medio de las conmemoraciones por el Día del Trabajo. Mientras tanto, las personas reunidas en la plaza gritaban “Petro, amigo, el pueblo está contigo”.

Petro defendió sus reformas, y criticó que las últimas décadas “se trató de construir que el mejor camino para garantizar los derechos individuales y colectivos de la sociedad era permitir que el dinero público fuera intermediado por empresarios”.

“Las reformas pueden llevar a una revolución; el intento de coartar unas reformas, puede llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado”.

Y agregó que “el pueblo no puede dormirse, no basta con ganar en las urnas. El cambio social es una lucha permanente y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera”.

Más noticias

Riña entre hinchas del Nacional y DIM dejó dos muertos y 14 heridos

¡Robo de película a un carro de valores! Todo quedó en video

¡Justicia para don José! Lo encarcelaron en Picaleña por ser tocayo de un asesino, denuncia la comunidad