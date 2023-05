“Me siento en una serie de narcos” Famoso mexicano es odiado por su opinión sobre Colombia

Un reconocido creador de contenido mexicano arribó a tierras colombianas, en específico a Medellín y su opinión sobre el acento desagradó a más de uno.

Juan de Dios García, un joven influencer con gran cantidad de seguidores, llegó a Colombia a conocer. Bajo la emoción de ver las diferencias culturales entre Sinaloa y Medellín empezó a grabar su experiencia. Cabe destacar que García repetía lo dichoso que se sentía de estar en este país. Sin embargo, dijo algo que a nadie le gustó.

Y es que García manifestó en uno de sus videos, mientras visitaba la capital antioqueña, que se sentía en una serie de narcos, pues le pidió un favor a un taxista que al terminar le dijo que ya estaba hecha “la vuelta”.

“Aquí estoy en Colombia y me siento en una serie de narcos, no sé con qué derecho digo eso si yo vivo en Sinaloa, pero es que el acento de aquí”, dijo el tiktoker.

Enseguida agregó en medio de risas: “Estaba en un taxi y le digo al taxista oiga, si me trae un tequila le doy una propina. El taxista se baja, va por mi tequila y cuando me lo entrega me dice listo parcero ya quedo la vuelta, y yo como de que a quien mande a matar”.

