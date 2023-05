¡Poulos no se salió con la suya! Sigue en firme el proceso por el feminicidio de Valentina Trespalacios

Luego de la solicitud de nulidad presentada por la defensa de John Poulos porque presuntamente se le violaron sus derechos a causa de los problemas en la traducción, el juez determinó negar la solicitud y continuar con el proceso de formulación de acusación.

Poulos, acusado por el asesinato de la joven Valentina Trespalacios, aseguró que se debía anular el proceso porque la primera traductora no hacía bien su trabajo, dudaba de la traducción, no se entendía y no había entendido qué es feminicidio. Sin embargo, esto no prosperó.



El juez décimo de conocimiento de Bogotá decidió que, aunque existieron inconsistencias en la traducción, Poulos entendió los cargos comunicados por la Fiscalía, así como la gravedad de los hechos los cuales es juzgado Poulos.

Esta decisión, que también tuvo el apoyo de la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de víctimas, se sustentó en que durante las diligencias realizadas en la legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, el ciudadano estadounidense reiteró en varias ocasiones haber entendido lo que se le explicaba.



Al conocer la resolución del juez, el fiscal del caso continuó la diligencia y acusó formalmente a Poulos por el delito de feminicidio agravado y destrucción de pruebas de la joven Valentina Trespalacios.



Según la investigación de la Fiscalía, John Nelson Poulos, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, es señalado de asesinar a Valentina el pasado domingo 22 de enero de 2023, en el apartamento 802 de un edificio ubicado en el norte de Bogotá, el cual había sido alquilado días atrás por este, con la excusa de que sería el nuevo hogar que compartiría con ella.

Ese día y después de tener relaciones sexuales, según el ente acusador, Poulos la golpeó con sus manos y luego la ahorcó hasta quitarle la vida.



Tras cometer el crimen, el extranjero presuntamente dobló el cuerpo de la mujer, la empacó en una maleta azul de viaje que era suya, dejándole la cabeza por fuera, y la sacó en un carro de mercado y una manta al parqueadero, donde la metió en el carro que había alquilado y la votó en el contender de basura donde fue encontrada.



Igualmente, tiro el celular de Trespalacios en inmediaciones al aeropuerto El Dorado en Bogotá, huyó çon rumbo a Panamá, pero fue expulsado de alli con rumbo a Colombia, donde fue capturado.

