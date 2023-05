Bajo la lupa: Investigan las fortunas de dos influenciadores colombianos, ¿de dónde sacan tanta plata?

Debido a su ostentoso estilo de vida, investigadores de la Policía judicial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijin, le pusieron la lupa a dos influenciadores colombianos, quieren saber de dónde proviene su dinero.

Según contó en exclusiva El Tiempo, los influencers serían Yeferson Cossio y Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia. Las investigaciones buscan rastrear sus finanzas, ingresos, gastos, y propiedades.

Ambos han subido a sus redes sociales vídeos donde muestran un nivel adquisitivo muy elevado, además de lujos y excentricidades. Barrera regaló dinero sobre un helicóptero, desde donde lanzaba billetes de 50 mil pesos, y Cossio ha mostrado, entre otros, una costosa colección de carros.

Además de su rememorado celular de oro, “soy el dueño del teléfono celular más caro de América Latina, un celular completamente hecho en oro 24k y más de 1.300 diamantes”, contó Cossio.

Por su parte, ‘Epa Colombia’, ha tratado de verse un poco más reservada con respecto a sus gastos, en una entrevista con Vicky Dávila, aseguró que no tiene tanta plata como la gente cree.

“Soy una mujer que tiene para sus gastos. Pero que sea millonaria y tenga plata, no. Pues mis keratinas sí me han dejado ganancias. El 10 por ciento se lo doy a Dios, y el otro 10 por ciento es para ayudar a mi familia. No vengo acá a presumirte ni a aparentar absolutamente nada. Soy una mujer que, gracias a Dios, vive muy bien”, aseguró la empresaria.

Sobre 'Epa Colombia', su excontadora también en una entrevista, señaló que había muchas irregularidades en su empresa, razón que también puso a dudar si la empresaria sacó todo el dinero de la venta de sus productos para el cabello.

MÁS NOTICIAS:

¡Poulos no se salió con la suya! Sigue en firme el proceso por el feminicidio de Valentina Trespalacios

¡Trágico! César se disparó en la cabeza en plena cancha de fútbol: todo pasó de la nada

Petro se reúne hoy con presidentes de las altas cortes: será en la Corte Suprema de Justicia