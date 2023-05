¡Qué peligro! Mauricio pidió un Uber y el conductor casi lo mata: le propinó siete puñaladas

Mauricio Gutiérrez pidió un vehículo por la famosa aplicación y el conductor terminó propinándole siete puñaladas.

El pasado 25 de abril en Medellín, Mauricio tenía que ir a recoger a sus dos hijos de 4 y 5 años al colegio, ese día tenía pico y placa y decidió llamar un vehículo para que le hiciera el recorrido.

El hombre que lo recogió se movilizaba en un vehículo Dodge Journey. El comportamiento irritado del conductor le llamó la atención, pero no le preocupó.

Al momento de llegar al lugar al colegio, el conductor por poco y embiste a uno de sus hijos, por lo que la profesora le llamó la atención al igual que Mauricio.

Enfurecido por los reclamos, atacó a su cliente y le propinó varias puñaladas delante de sus hijos y ante la mirada de los transeúntes. De acuerdo con el testimonio del afectado, “me pegó siete puñaladas, de las cuales solo una no compromete un órgano vital”.

Además, dijo, “todas las puñaladas que él insertó en mi cuerpo, de manera dolosa, pudieron acabar con mi vida”.

Recibió dos en el pulmón izquierdo, una en el esternón muy cerca al corazón y en el estómago a lado del hígado; la del brazo fue porque le hizo el lance para apuñalar el cuello y Mauricio alcanzó a reaccionar. El conductor huyó del lugar.

Antes que ir a un centro médico, llevó a sus hijos a la casa y ahí fue donde comenzó a sentirse mal, le faltaba el aire y fue trasladado por sus vecinos al hospital, tenía un pulmón perforado.

Le practicaron varias intervenciones quirúrgicas y le dieron 40 días de incapacidad. El hombre impuso una demanda contra el conductor de Uber, de acuerdo con el dictamen de Medicina Legal que determinó la tentativa de homicidio.

Según denunció, el agresor continúa libre sin ser judicializado por estos hechos.

Hasta el momento la respuesta de Uber es que iban a activar la póliza por daños a terceros, algo que le generó mucha molestia, “como si yo me hubiese golpeado un ojo nada más y aquí lo que hubo fue una tentativa de homicidio tal y como lo constata Medicina Legal”, dijo.

Uber le entregó los datos del conductor y le suspendieron el perfil de la aplicación, al igual que lo hicieron con Mauricio en calidad de usuario.

Indicó que su batalla no es solo por él, Uber siempre gana porque es un negocio, ellos no hacen nada por caridad y ahora no responden a la hora de un problema.

